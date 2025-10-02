Champions League: Μαχητικός ο Ολυμπιακός αλλά η Άρσεναλ επικράτησε με 2-0

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός στη δεύτερη αγωνιστική του Champions League, κοιτάζοντας στα μάτια την Άρσεναλ, όμως οι Λονδρέζοι κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 2-0.

Ο Ολυμπιακός έκανε φανταστική εμφάνιση στο Λονδίνο, ήταν η καλύτερη ομάδα μετά το 2-0, έχασε μεγάλες ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να πάρει ένα αποτέλεσμα που άξιζε στη δεύτερη αγωνιστική του Champions League.

Το παιχνίδι κρίθηκε από το γκολ του Μαρτινέλι στο 12′, ενώ πρωταγωνιστής ήταν ο Ράγια, που έκανε σπουδαίες επεμβάσεις και κράτησε το μηδέν. Ο Σάκα στις καθυστερήσεις σκόραρε ξανά για να διαμορφώσει το τελικό σκορ, κόντρα στη ροή.

Ο Μαρτινέλι έδωσε προβάδισμα στους Λονδρέζους

Δε χρειάστηκε χρόνος για την πρώτη ευκαιρία. Στο δεύτερο μόλις λεπτό, ο Λιούις Σκέλι σέντραρε και ο Μαρτινέλι πήρε ελεύθερος κεφαλιά, όμως αστόχησε, παρότι βρισκόταν σε καλή θέση. Οι Λονδρέζοι είχαν την κατοχή και την ξεκάθαρη πρωτοβουλία στο πρώτο διάστημα. Πατούσαν περιοχή και έδειχναν πως είχαν την κυριαρχία.

Στο 12′, ο Ολυμπιακός είχε την πρώτη του τελική με μια κεφαλιά του Ελ Καμπί μετά από ωραίο εναέριο παιχνίδι από τον Μαρτίνς, αλλά… του βγήκε σε κακό. Στην κόντρα ο Γκιόκερες πήρε τη μπάλα, «γκρέμισε» δύο αμυντικούς του Ολυμπιακού και πλάσαρε, με τη μπάλα να βρίσκει το δοκάρι και τον Μαρτινέλι να παίρνει το ριμπάουντ και να σκοράρει για το 1-0. Ηταν ένα ξεκάθαρο γκολ ποιότητας σε μια στιγμή που ο Ολυμπιακός προσπαθούσε να κερδίσει μέτρα.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ πήρε τη μπάλα στα πόδια και προσπάθησε να δημιουργήσει. Στο 20′ έχασε μια τεράστια ευκαιρία, με τον Ποντένσε να σουτάρει από πολύ καλή θέση μετά από σέντρα του Τσικίνιο. Ο Ράγια έκανε μια συγκλονιστική επέμβαση και κράτησε το μηδέν για τους Αγγλους.

Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβαζαν σιγά σιγά το επίπεδό τους. Και στο 37′ έχασαν άλλη μια ευκαιρία, με μια φοβερή προσπάθεια του Ελ Καμπί, που πήρε δύσκολη κεφαλιά, αλλα΄η μπάλα κατέληξε λίγα εκατοστά δίπλα από την εστία της Αρσεναλ.

Λίγο αργότερα ο Κοστίνια έβγαλε μια ωραία σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, ο Ποντένσε υποδέχθηκε σε καλό σημείο, αλλά έχασε το κοντρόλ και δεν έκανε τελική.

Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Γκιόκερες πήρε μια πολύ ωραία πάσα από τον Τροσάρ σε πλάγια θέση, πήγε προς τα μέσα και εκτέλεσε, όμως σούταρε ψηλά. Ως την ανάπαυλα, η ελληνική ομάδα πάτησε άλλες δύο φορές περιοχή, όμως δε μπόρεσε να απειλήσει με νέα τελική τον Ράγια.

Γενικά ο Ολυμπιακός είχε πολλά παράπονα από τον Λετεσιέ, που δεν έδινε κάρτες στους Λονδρέζους σε περιπτώσεις που οι παραβάσεις ήταν σκληρές.

Ο Ολυμπιακός έχασε ευκαιρίες για να φύγει με αποτέλεσμα

Στο 58′, οι Ράις και Τίμπερ πέρασαν αντί των Γουάιτ και Μερίνο. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Ταρέμι πήρε τη θέση του Ζέλσον, με τον Μεντιλίμπαρ να δείχνει έτσι πως ήθελε να εκμεταλλευτεί την καλή εικόνα της ομάδας του.

Οι παίκτες του Αρτέτα έιχαν χαμηλώσει τον ρυθμό και κυκλοφορούσαν χαμηλά τη μπάλα. Απείλησαν ξανά στο 65′, όταν ο Τροσάρ βρήκε κενό, πήρε τη μπάλα από τον Οντεγκαρντ και σούταρε, αλλά ο Τζολάκης έκανε φοβερή επέμβαση, στέλνοντας τη μπάλα πάνω στον Πιρόλα. Ο Ρέτσος καθάρισε.

Ο Ολυμπιακός πλησίαζε σταθερά κοντά στην περιοχή. Στο 67′ ο Ποντένσε σέντραρε και ο Ελ Καμπί πήρε την κεφαλιά. Ο Ράγια απέκρουσε με αστάθεια και ο Τσικίνιο έβαλε τη μπάλα στα δίχτυα. Ηταν, όμως, σε θέση οφσάιντ και το γκολ αλυρώθηκε.

Στο 72′ ο Αρτέτα έριξε… βαριά χαρτιά. Τον Σάκα και τον Εζε, που αντικατέστησαν τους Μαρτινέλι και Τροσάρ. Λίγο αργότερα, ο Μοσκέρα αντικατέστησε αναγκαστικά τον Γκάμπριελ, ενώ επενέβη κι ο Μεντιλίμπαρ, που έβαλε τον Σιπιόνι αντί του Γκαρθία.

Ο Ολυμπιακός πήρε τη μπάλα στα πόδια του για τα καλά και η Αρσεναλ περίμενε χαμηλά. Προσπαθούσε να βρει κενά, αλλά φυσικά αυτό δεν ήταν εύκολο. Η μεγάλη ευκαιρία του β’ μέρους για την Αρσεναλ ήρθε στο 81′. Ο Οντεγκαρντ εκτέλεσε από κοντά και ο Τζολάκης έκανε επική επέμβαση με το πόδι.

Οι Πειραιώτες απείλησαν ξανά στο 86′. Ο Τσικίνιο σούταρε από πλάγια θέση και ο Ράγια έβγαλε με τα ακροδάχτυλα σε κόρνερ. Ακολούθησε τριπλή αλλαγή: Στρεφέτσα, Μουζακίτης και Μπιανκόν αντικατέστησαν τους Ρέτσο, Εσε και Τσικίνιο.

Στο 88′, ο Ποντένσε σέντραρε και ο Ελ Καμπί πήρε ακόμα μια κεγαλιά, αλλά ο πορτιέρε των Ισπανών δε δυσκολεύτηκε. Κόντρα στη ροή του αγώνα, ο Σάκα εκτέλεσε από πλάγια θέση, σημάδεψε ανάμεσα στα πόδια του Τζολάκη και διαμόρφωσε το 2-0 στο 90’+2′.

Πηγή: tovima.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi