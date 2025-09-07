Χαμός στη Γιορτή του Τράγου - 19η χρονιά με κέφι και παράδοση

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε για 19η χρονιά η «Γιορτή του Τράγου» του Συλλόγου Ελευθεριανιτών Ναυπακτίας «Η Αγία Παρασκευή», την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, στα Πολυκλαδικά Ηλιούπολης (5ο Λύκειο).

Το παραδοσιακό διήμερο πανηγύρι γέμισε με μουσικές, χορούς και άφθονο παραδοσιακό φαγητό, προσελκύοντας πλήθος κόσμου από την Ηλιούπολη, τη Ναυπακτία και την ευρύτερη περιοχή.

Η γιορτή, που αποτελεί πλέον θεσμό, αναβιώνει έθιμα και γεύσεις που συνδέουν τις νεότερες γενιές με τις ρίζες τους, ενώ δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν την αυθεντική εμπειρία του χωριού μέσα στην πόλη.

Οι διοργανωτές ευχαρίστησαν τον κόσμο για τη θερμή συμμετοχή, δίνοντας ραντεβού για την επόμενη χρονιά.