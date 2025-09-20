Χαμός σε κηδεία: Μεθυσμένος ιερέας κινδύνευσε να πέσει μέσα σε τάφο

Της κακομοίρας έγινε σε κηδεία στην Αθήνα, όπου λίγο έλειψε να θρηνήσουν και άλλον νεκρό Στο κοιμητήριο ο ιερέας ήταν μεθυσμένος και λίγο έλειψε να πέσει μέσα στον τάφο.

Σύμφωνα με το ekklisiaonline.gr, στο νεκροταφείο της Αθήνας και μετά την Εξόδιο Ακολουθία, οι παριστάμενοι σοκαρίστηκαν με τον ιερέα.

Τι συνέβη

Την ώρα που το φέρετρο «κατέβαινε» στον τάφο, ο παπάς παραπάτησε και χρειάστηκε να τον κρατήσουν κάποιοι που ήταν δίπλα του, για να μην πέσει μέσα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες πιστών, ο ιερέας σχεδόν καθημερινά πηγαίνει μεθυσμένος στο νεκροταφείο. «Μύριζε αλκοόλ» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Μετά τις σχετικές καταγγελίες, ο ιερωμένος απομακρύνθηκε από την διακονία του κοιμητηριακού ναού.

