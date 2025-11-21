Χαμός από την κακοκαιρία στη Λευκάδα – Στο σκοτάδι πολλές περιοχές

Χαμός λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων και στη Λευκάδα, με την κακοκαιρία να αφήνει στο σκοτάδι πολλές περιοχές.

Η μία κλήση μετά την άλλη στην Πυροσβεστική για άντληση υδάτων λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων από αυλές και σπίτια με τα περισσότερα συμβάντα να εντοπίζονται στην περιοχή της Βόνιτσας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η πυροσβεστική χρειάστηκε να παρέμβει σε Νικιάνα, Λυγιά και Κατούνα και σε πάνω από 20 κλήσεις στην περιοχή της Βόνιτσας.

Αυτή την ώρα οι κάτοικοι παρακολουθούν με αγωνία την κατάσταση στο Δημοσάρι στην περιοχή του Νυδριού που είναι και στο σκοτάδι χωρίς ρεύμα.

Πηγή: ilefkada.gr