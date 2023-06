Χάμιλτον: Πάει διακοπές με τη Σακίρα!

Μπορεί την περασμένη εβδομάδα κάποια ΜΜΕ να ήθελαν τον Χάμιλτον να έχει νέα… περιπέτεια με το μοντέλο από την Βραζιλία, Τζουλιάνα Ναλού.

Όμως όλα δείχνουν ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και ο Λιούις έχει μάτια μόνο για την Σακίρα. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει δημοσίευμα της Marca. Σύμφωνα με αυτό οι Χάμιλτον και Σακίρα πρόκειται να πάνε μαζί διακοπές σε νησί της Καραϊβικής. Ο δημοσιογράφος -και φίλος της Σακίρα- Τζόντι Μάρτιν δήλωσε ότι οι δύο σταρ έχουν κανονίσει να περάσουν μαζί το καλοκαίρι τους.

Λογικά αυτό θα συμβεί, όπως αναφέρει το newsauto.gr, στην θερινή ανάπαυλα του πρωταθλήματος τον Αύγουστο. «Ο Χάμιλτον και η Σακίρα σχεδιάζουν να πάνε μαζί διακοπές και ξέρω ήδη τον προορισμό» δήλωσε ο Μάρτιν.

Αποκάλυψε μάλιστα, τον προορισμό τους και εξήγησε πως είναι πολύ κοντινός, στο Μαϊάμι όπου μένει η Κολομβιανή. «Είναι μία χώρα της Καραϊβικής, ένα σύντομο ταξίδι περίπου μίας ώρας» ανέφερε. Χωρίς να αποκαλύψει, όμως, περισσότερες λεπτομέρειες καθώς το ζευγάρι δεν επιθυμεί ακόμη τα φώτα της δημοσιότητας να πέσουν επάνω του.

Εξάλλου το ειδύλλιο ανάμεσά τους ξεκίνησε στο Μαϊάμι, λίγο καιρό μετά τον χωρισμό της Σακίρα από τον Ζεράρ Πικέ. Η Σακίρα παρευρέθηκε στα δύο επόμενα GP σε Μονακό και Βαρκελώνη. Αρκετές φορές ο φωτογραφικός φακός συνέλαβε το ζευγάρι σε κοινές εξόδους με φίλους. Και όλα δείχνουν ότι αυτή είναι μόνο η αρχή.

“In all truth, what Lewis does is unparalleled, all the politics at play, nothing like his position has ever existed, and surely not with the grace he holds it in” – Mustafa the Poet via IG story 💜 pic.twitter.com/EIqTDePInA

— Sir Lewis Hamilton Updates (@SirLewisUpdates) June 4, 2023