Χαμηλότερη των προσδοκιών η φετινή περίοδος συγκομιδής για την πράσινη ελιά Αγρινίου

Μετ’ εμποδίων η συγκομιδή για την πράσινη ελιά Αγρινίου λόγω ξηρασίας, με χαμηλές προσδοκίες για την φετινή περίοδο, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση». Τι αναφέρει ο Γενικός Διευθυντής της «Ένωσης Αγρινίου», Νίκος Καζαντζής.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Φέτος η χρονιά για την πράσινη ελιά χαρακτηρίζεται από μειωμένη παραγωγή και προβλήματα ποιότητας, εξαιτίας της ανομβρίας και των δύσκολων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν νωρίτερα. Αν και στα ποτιστικά λιοστάσια η συγκομιδή κινήθηκε σε μέτρια επίπεδα, στα ξερικά η κατάσταση ήταν πιο δύσκολη, με τις αποδόσεις να υπολείπονται των αρχικών εκτιμήσεων.

Η κατάσταση, όπως την περιγράφουν αρκετοί ελαιοπαραγωγοί είναι δύσκολη και μάλιστα για τρίτη σερί χρονιά. Πρόπερσι με φαινόμενο της ακαρπίας, πέρυσι με τις χαλαζοπτώσεις που έπληξαν τις καλλιέργειες και φέτος με την παρατεταμένη ανομβρία έχει πάει πίσω η συγκομιδή.

Η συγκομιδή για την πράσινη ελιά Αγρινίου άρχισε δειλά - δειλά στις αρχές του Σεπτεμβρίου, αλλά σε πολλές περιπτώσεις οι ελιές παραμένουν «ζαρωμένες» πάνω στο δέντρο. Οι βροχοπτώσεις που παρατηρήθηκαν στις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου ήταν κάτι θετικό για τους παραγωγούς, αλλά όπως λένε χαρακτηριστικά δεν αρκεί…

Πανελλαδικά, αλλά και στην περιοχή του Αγρινίου, οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν φέτος αυξημένα ποσοστά στην παραγωγή της πράσινης ελιάς που δεν είναι ποιοτικά, διότι καταγράφονται πολλά χτυπήματα από τα εργαλεία, το φαινόμενο αυτό συμβαίνει λόγω της πίεσης των εργατών κατά την συλλογή της ελιάς και φυσικά λόγω της έλλειψης εργατικών χεριών.

Οι τιμές φέτος για την πράσινη ελιά κυμαίνονται από 80 έως 90 λεπτά το κιλό, με τον συνεταιρισμό «Ένωση Αγρινίου» να δίνει επιπλέον πριμ στα μέλη του. Οι τιμές ωστόσο φτάνουν έως και τα επίπεδα των 1,70 ευρώ το κιλό στα 110 κομμάτια. Η συγκομιδή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς η απότομη μεταβολή του καιρού και οι βροχοπτώσεις επιτάχυναν την ωρίμανση των καρπών.

Όσο για τις ελιές Καλαμών, οι εκτιμήσεις επί του παρόντος κάνουν λόγο για μέσηπαραγωγή, με μικρή καρπόπτωση που παρακολουθείται, διότι μπορεί να είναι στο πλαίσιο του φυσιολογικού.

Ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Αγρινίου Νίκος Καζαντζής μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση» ανέλυσε πλήρως κάθε παράγοντα σχετικά με την συγκομιδή της πράσινης κυρίως ελιάς, αλλά και τις εκτιμήσεις που υπάρχουν για την ελιά καλαμών που θα «ακολουθήσει».

Συγκεκριμένα, ο κ. Καλαντζής επεσήμανε: «Στην αρχή υπήρχε τρομερή ανομβρία με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στις πράσινες ελιές. Υπάρχουν κάποια λιοστάσια που είναι ποτιστικά, αλλά υπάρχουν και ξερικά. Στα πρώτα, τα ποτιστικά, η συγκομιδή προχώρησε, χωρίς όμως να μιλάμε για μια μεγάλη παραγωγή, αλλά για μια μέση στην περιοχή. Η παραγωγή αυτή, για την οποία μιλάμε είναι χαμηλότερη από τις προβλέψεις που κάναμε και εμείς και οι παραγωγοί.

Αυτό όμως που παρατηρείται φέτος είναι πρόβλημα στην ποιότητα. Αυτό μεταφράζεται σε σημάδια από εντομολογικές και μικροβιολογικές προσβολές, αλλά κυρίως από σημάδια που υπάρχουν από την μηχανική συλλογή. Το πρόβλημα αυτό το αντιμετωπίζει πανελλαδικά η πράσινη ελιά φέτος. Οφείλεται στην πίεση των εργατών, τη στιγμή που ήδη υπάρχει έλλειψη προσωπικού για την συλλογή της ελιάς και στην περιοχή μας φυσικά και σε όλη την Ελλάδα. Αποτέλεσμα αυτού με δυο λόγια είναι να υπάρχει μεγάλο ποσοστό ελιών που έχουν πρόβλημα και απ’ ό,τι φαίνεται η χρονιά θα κλείσει έτσι, τουλάχιστον στην πράσινη ελιά, η οποία είναι ευαίσθητη στα χτυπήματα από τα μηχανήματα συλλογής.

Στους τεμαχισμούς απ’ ό,τι φαίνεται βρισκόμαστε λίγο πιο πάνω από το μέσο όρο. Η ελιά πληρώνεται με βάση τον τεμαχισμό και πάνω σ’ αυτό βγαίνουν οι τιμοκατάλογοι. Οι τιμές συνεπώς φέτος ξεκινούν στα 80 λεπτά με 85 λεπτά, ενώ ο Συνεταιρισμός μας δίνει 90 λεπτά +5 για τα μέλη του συνεταιρισμού. Η τιμή αυτή τη στιγμή στο «200αρι» είναι τα 90 λεπτά.

Εντός της εβδομάδας και μετά το πρώτο διάστημα της επόμενης εβδομάδας θα σταματήσει η συγκομιδή της πράσινης ελιάς, γιατί οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν να «τραβήξει» κι άλλο. Ήταν δηλαδή ξερικές οι καιρικές συνθήκες, μετά υπήρξε απότομη πτώση τηςθερμοκρασίας, ήρθαν και οι βροχές και φαίνεται πως και οι ελιές αρχίζουν να αλλάζουν χρωματισμό, συνεπώς δεν μπορεί να πάει ως πράσινη. Όταν η πράσινη ελιά αρχίζει και «γαλακτώνεται» όπως λέγεται δεν μπορεί να γίνει επεξεργασία με σόδα, ισπανικού τύπου, όπως είναι γνωστό στην αγορά.

Για τις ελιές Καλαμών είναι ακόμη νωρίς. Φαίνεται ότι υπάρχει μια μέση παραγωγή για τη περιοχή, αλλά θα δούμε πως θα εξελιχθεί, διότι παρουσιάστηκε ένα φαινόμενο μικρής καρπόπτωσης, το οποίο το παρακολουθούμε, διότι, όπως προαναφέραμε, είναι ακόμη νωρίς. Το παρατηρήσαμε τις τελευταίες ημέρες, μετά τις βροχές και την αλλαγή της θερμοκρασίας δηλαδή, αλλά αυτό μπορεί να είναι στο επίπεδο του φυσιολογικού και γι’ αυτό το παρακολουθούμε».

Κωνσταντίνος Χονδρός - Εφημερίδα «Συνείδηση»