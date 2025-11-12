«Χαμένοι» ξανά οι Δήμοι – Στα ταμεία των ενστόλων τα πρόστιμα του ΚΟΚ

Τεράστιες αντιδράσεις προκαλεί στους Δήμους η κυβερνητική πρόθεση να μεταφέρει τα έσοδα από τα πρόστιμα του ΚΟΚ στο «Εθνικό Ταμείο Οδικής Ασφάλειας», με τον Αντιδήμαρχο Αγρινίου Κώστα Καλαντζή να τονίζει πως το κράτος, αντί να στηρίζει την Τοπική Αυτοδιοίκηση, της αφαιρεί πολύτιμους πόρους που δικαιωματικά της ανήκουν.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Τεράστιος αναβρασμός επικρατεί στους κύκλους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τη σχεδιαζόμενη πρόθεση από πλευράς Κυβέρνησης να αφαιρέσει από τους Δήμους την αρμοδιότητα είσπραξης των προστίμων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ). Τα χρήματα αυτά αναμένεται να μεταφερθούν στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και συγκεκριμένα στον ειδικό λογαριασμό με τίτλο «Εθνικό Ταμείο Οδικής Ασφάλειας».

Μέχρι και σήμερα τα έσοδα αυτά κατευθύνονταν στο σύνολό τους στα ταμεία των Δήμων και αποτελούσαν το «φιλί της ζωής» για τους Δήμους και την ταμειακή τους ευρωστία. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου μιλώντας στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος στην Αλεξανδρούπολη δεν άφησε κανένα περιθώριο για να αλλάξει η απόφαση της κυβέρνησης.

Μάλιστα την απέδωσε στις δυσκολίες που έχουν οι δήμοι όσον αφορά στην βεβαίωση και την είσπραξη των προστίμων. Η ρύθμιση παίρνει από τους δήμους τα έσοδα που προέρχονται από τη δράση της Δημοτικής Αστυνομίας, τα συγκεντρώσει σε ένα ενιαίο, κεντρικό ταμείο. Η κατανομή τους θα καθορίζεται μελλοντικά μέσω Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, χωρίς εγγύηση για το ποιο ποσοστό θα επιστρέφει στις τοπικές κοινωνίες.

Οι δήμαρχοι πάντως εξακολουθούν να είναι στα “κάγκελα” και με αυτήν την ρύθμιση που θεωρούν ότι τους αφαιρεί ένα από τα πιο σίγουρα ετήσια έσοδά τους. Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου, απαντώντας στον κ. Παπαστεργίου τόνισε χαρακτηριστικά: “Να αυξηθεί η εισπραξιμότητα των Δήμων με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Να μας παρέχει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης όλα τα μέσα για να μην πάθουμε αυτό που πάθαμε με τα ομπρελοκαθίσματα. Εισπράχθηκαν τα χρήματα και αλλά επί δύο χρόνια οι δήμοι δεν πήραν τίποτα”.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Αγρινίου Κώστας Καλαντζής μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση» για το ζήτημα υπογράμμισε το Κράτος θα έπρεπε να κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση και να ενισχύει τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα ο κ. Καλαντζής ανέφερε: «H κυβέρνηση φέρνει αυτή την στιγμή ένα άρθρο μέσα στο νέο νόμο του Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με το οποίο θέλει να μεταφέρει τα χρήματα από τις παραβάσεις του ΚΟΚ, που παίρνουν οι Δήμοι, στο Εθνικό Ταμείο Οδικής Ασφάλειας. Ουσιαστικά δηλαδή να τα μεταφέρει στο ταμείο των αστυνομικών και του στρατού, πράγμα το οποίο νομίζω ολόκληρη την τοπική αυτοδιοίκηση την φέρνει απέναντι, όπως επίσης την φέρνει και σε δύσκολη οικονομικά θέση. Πρόκειται για ένα μεγάλο ποσό, περίπου 150 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο. Χρήματα που δικαιωματικά πηγαίνουν στους Δήμους οι οποίοι τα έχουν ανάγκη, τη στιγμή μάλιστα που η κυβέρνηση, αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, μείωσαν κατά πολύ τα χρήματα που δίνουν στους Δήμους, με αποτέλεσμα οι Δήμοι με τη σειρά τους να αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα.

Η πιθανή αυτή εξέλιξη θα μεγιστοποιήσει το πρόβλημα στους Δήμους, πράγμα που σημαίνει ότι τα προβλήματα θα είναι εντονότερα σύντομα. Θέλω να πιστεύω ότι το άρθρο αυτό στο τέλος η κυβέρνηση θα το αποσύρει, γιατί η αντίδραση που υπάρχει, τόσο από την ΚΕΔΕ όσο και απ΄ όλους τους Δήμους της Ελλάδας, είναι μεγάλη. Αυτό το βλέπουν και το αντιλαμβάνονται όλοι.

Πρόκειται για ένα θέμα που ξαφνικά βρήκε στην επιφάνεια, χωρίς να έχει συζητηθεί καθόλου νωρίτερα και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά στην ψήφισή του. Αν ψηφιστεί θα σημαίνει τόσο για τον Δήμο Αγρινίου, όσο και για όλους τους Δήμους της χώρας, οικονομικές δυσκολίες και δυσκολίες διαχείρισης. Αυτή τη στιγμή οι Δήμοι και ειδικά ο Δήμος Αγρινίου, με πολλές δυσκολίες προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Τη στιγμή μάλιστα που ως Δήμος δεν έχουμε κάνει καμία αύξηση στα τέλη θα πρέπει να καλύψουμε όλες τις ανάγκες από ίδια έσοδα και γενικώς θα πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω από σωστή διαχείριση των οικονομικών, ώστε να μην υπάρχουν αποκλίσεις από τους στόχους μας. Ας αναλογιστεί κανείς το ζήτημα που θα υπάρξει, αν τα χρήματα που εισπράττει ο Δήμος Αγρινίου από τον ΚΟΚ, δεν θα τα εισπράξει. Πως θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις; Αυτόματα αυτό θα σημάνει ότι δεν θα μπορέσει να πληρώσει κάποιες υποχρεώσεις.

Μάλιστα, αναφορά στο οικονομικό σκέλος γενικότερα έκανε και ο Δήμαρχος Αγρινίου, ο κ. Παπαναστασίου, στην ΚΕΔΕ, όπως και όλοι όσοι μίλησαν στο πρόσφατο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη. Όλοι οι αυτοδιοικητικοί βρισκόμαστε στα «κάγκελα». Ο Δήμαρχος τόνισε ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να βοηθήσει την τοπική κοινωνία, καθώς ο άμεσος συμπαραστάτης και άμεσος συνομιλητής της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας είναι οι Δήμοι. Δεν γίνεται οι Δήμοι να έχουν υποχρεώσεις και συνεχώς να αυξάνονται οι υποχρεώσεις αυτές, τόσο απέναντι στο ελληνικό Δημόσιο όσο και απέναντι στους πολίτες, χωρίς να υπάρχουν χρήματα. Το κράτος αντί να βοηθά μας παίρνει και όσα εισπράττουμε, ενώ δεν μας δίνει και όλα όσα μας χρωστάει, όλα όσα έχει πάρει δηλαδή από τους Δήμους από την εποχή των μνημονίων. Τα μνημόνια τελείωσαν. Γιατί συνεπώς να συνεχίζονται τα τόσο μεγάλα χτυπήματα προς την τοπική αυτοδιοίκηση;

Η τοπική αυτοδιοίκηση για να είναι αποτελεσματική πρέπει να διαθέτει χρήματα, να κάνει βεβαίως σωστή χρήση των χρημάτων, αλλά να διαθέτει χρήματα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ένα βήμα πριν τη μεγάλη μείωση των χρημάτων που λαμβάνει ένας Δήμος, άρα και ο Δήμος Αγρινίου. Ευελπιστούμε όλοι να αλλάξει κάτι και να λάβουμε αυτή την έξτρα ΚΑΠ για να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Όμως, να τονίσουμε πως υπάρχουν Δήμοι που ήδη έχουν εισπράξει προκαταβολές από ΚΑΠ, όπως ο Δήμος Αθηναίων, ο οποίος κατά τους προηγούμενους μήνες έλαβε ως προκαταβολή από την ΚΑΠ 6 εκατ. ευρώ. Ο Δήμος Αγρινίου δεν έλαβε τέτοια χρήματα, αλλά προσπαθεί με τα χρήματα που διαθέτει να κάνει τη σωστή διαχείριση να επιλύει τα προβλήματά του και όσο μπορεί να περιορίζει τα έξοδά του».

Κωνσταντίνος Χονδρός – Εφημερίδα «Συνείδηση»