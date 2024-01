Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς ανέφερε σήμερα ότι «πολλοί» από τους 130 ομήρους «πιθανότατα σκοτώθηκαν πρόσφατα», μεταθέτοντας στο Ισραήλ την «πλήρη ευθύνη» για την μοίρα αυτή των ομήρων. Πρόσθεσε δε ότι «κάθε συνομιλία για να σταματήσει η επιθετικότητα του Ισραήλ είναι άχρηστη» και προανήγγειλε νέα χτυπήματα τις επόμενες ημέρες κατά του Ισραήλ.

Με τη συμπλήρωση 100 ημερών πολέμου, περίπου 120.000 Ισραηλινοί διαδήλωσαν στο Τελ Αβίβ, ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγορώντας την κυβέρνησή του ότι δεν κάνει αρκετά για να διασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων.

<imgsrc=”” alt=” ” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”> Join us at Nathan Phillips Square to stand united, demanding the immediate release of over 130 hostages in Hamas captivity for 100 days. Together, we say #BringThemHome! <imgsrc=”” alt=” ” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”><imgsrc=”” alt=” ” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”> #StandWithIsrael #BringThemHomeNow #Toronto #israel @SalmanSima pic.twitter.com/TX0Koz2Afn