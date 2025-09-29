Χαλκιόπουλο Βάλτου: Ο Κοσμάς και τα γουρουνάκια του - Η σκληρή ζωή του κτηνοτρόφου

Χαλκιόπουλο Βάλτου: Ο Κοσμάς και τα γουρουνάκια του - Η σκληρή ζωή του κτηνοτρόφου
Γουρούνια ελεύθερης βοσκής και αγροτική ζωή, στο Χαλκιόπουλο Βάλτου, όπου ο κ. Κοσμάς κρατά την παράδοση της κτηνοτροφίας ζωντανή.

 

Στο Χαλκιόπουλο Αιτωλοακαρνανίας ο Κοσμάς, κτηνοτρόφος και αγρότης, μας ξεναγεί στη φάρμα του με τα γουρουνάκια και μοιράζεται εμπειρίες μιας ζωής στην ελληνική ύπαιθρο.

Μιλά για τις παλιές εποχές που τα ζώα έβοσκαν ελεύθερα, για τη δυσκολία της αγροτικής ζωής σήμερα, το αυθεντικό κρέας χωρίς ορμόνες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί. Ένα οδοιπορικό στη ζωή ενός ανθρώπου που κρατά ζωντανή την παράδοση της κτηνοτροφίας.

Δείτε το βίντεο του Greek Village Life:

29 Σεπ 2025

Ετικέτες: GREEK VILLAGE LIFE, ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ, κτηνοτρόφος, ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ ΒΑΛΤΟΥ

