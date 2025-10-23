Χάλκινο μετάλλιο ο Καρακίτσος Ευάγγελος του Ομίλου "Σκοπευτής", στο διασυλλογικό κύπελλο Τυφεκίου 300μ.

Ο Καρακίτσος Ευάγγελος του Σκοπευτικού Ομίλου Αιτωλοακαρνανίας "Σκοπευτής", πήρε το χάλκινο μετάλλιο στο στο διασυλλογικό κύπελλο Τυφεκίου 300μ., στην Θεσσαλονίκη

Την Κυριακή που μας πέρασε, στις 19 Οκτωβρίου ,στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο σκοπευτήριο του συλλόγου Λέσχης Καταδρομέων Βορείου Ελλάδος, τέσσερις αθλητές μας, του Σκοπευτικού Ομίλου Αιτωλοακαρνανίας "Σκοπευτής " έλαβαν μέρος στον δεύτερο αγώνα, του διασυλλογικού κυπέλλου Τυφεκίου 300 μέτρων.

Χαρούμενοι ανακοινώνουμε ότι ο αθλητής μας Καρακίτσος Ευάγγελος, διακρίθηκε και βραβεύτηκε, στο αγώνισμα ανοιχτών σκοπευτικών, με το χάλκινο μετάλλιο και κατέλαβε την τρίτη θέση.

Συγχαίρουμε τον αθλητή μας για τις συνεχείς επιτυχίες του στο αγώνισμα του τυφεκίου.

Αναφέρουμε ότι ο Λαμπρακόπουλος Παναγιώτης στο ίδιο αγώνισμα έλαβε την τέταρτη θέση και στο αγώνισμα κλειστών σκοπευτικών (διόπτρα) ο Μέμος Γεράσιμος,έλαβε την τέταρτη θέση και την 15η θέση ο Τσιακανίκας Φώτιος, με τις συνολικές συμμετοχές από όλη την Ελλάδα να ξεπερνούν τους 35 αθλητές.

Ο επόμενος αγώνας, 3ος στη σειρά για το διασυλλογικό κύπελλο, θα διεξαχθεί στο σκοπευτήριο του Μεσολογγίου από τον σύλλογο μας.