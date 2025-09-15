Χαλκιδική: Λύκος επιτέθηκε σε 5χρονη κόρη τουρίστριας σε παραλία

Σοκ προκάλεσε στη Χαλκιδική η καταγγελία μιας τουρίστριας από τη Σερβία, σύμφωνα με την οποία λύκος επιτέθηκε στην 5χρονη κόρη της σε παραλία του Μαρμαρά.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Παρασκευής (12.9.25) στη Σιθωνία, το κοριτσάκι της τουρίστριας φέρεται να έπαιζε αμέριμνο στην παραλία, όταν λίγα λεπτά πριν από τις 8 το πρωί το άγριο ζώο του επιτέθηκε από πίσω. Όπως κατήγγειλε η μητέρα του παιδιού, ο λύκος το δάγκωσε και το γρατζούνισε στην πλάτη, ενώ χάρη στην άμεση επέμβαση της μητέρας και ενός άνδρα, που επιτέθηκε στο άγριο ζώο με πέτρες, αυτό απομακρύνθηκε και σώθηκε το παιδί.

Το κοριτσάκι αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, ενώ στη συνέχεια διακομίσθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, χωρίς να κινδυνεύει η υγεία του.

Την ύπαρξη λύκου και τσακαλιών στην περιοχή επιβεβαίωσε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο εκπρόσωπος Τύπου της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ» Ιάσων Μπάντιος, o οποίος παραδέχθηκε ότι «υπάρχει παρουσία λύκων και τσακαλιών στην περιοχή».

Ο κ. Μπάντιος επεσήμανε πως «εχουμε γνώση για το γεγονός και στο σημείο, σε συνεργασία με το Δασαρχείο Πολυγύρου, έχουν τοποθετηθεί ήδη κάμερες προκειμένου να καταγράψουμε τη συμπεριφορά του ζώου», ενώ προέτρεψε τους κατοίκους να ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας «Καλλιστώ», για το πώς μπορούν να προφυλαχθούν, αλλά και να διασφαλίσουν ότι τα άγρια ζώα θα παραμένουν εκτός των οικιστικών περιοχών.

Πηγή: protothema.gr