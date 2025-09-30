Χαλκιδική: Απίστευτος υδροστρόβιλος, έμοιαζε με στήλη που ένωνε ουρανό και θάλασσα

Ένα σπάνιο αλλά και θεαματικό φαινόμενο παρακολούθησαν κάτοικοι και επισκέπτες στην Χαλκιδική, όταν στη θαλάσσια περιοχή εμφανίστηκε υδροστρόβιλος.

Το φαινόμενο έγινε ορατό το πρωί της Τρίτης (30.9.25) σε αρκετή απόσταση από την ακτή, σε Ουρανούπολη, Αμμουλιανή και Τρυπητή, ενώ καταγράφηκε σε βίντεο από το σκάφος του Athos Sea Cruises, το οποίο εκείνη την ώρα έπλεε μεταξύ Αμμουλιανής και Τρυπητής.

Ο υδροστρόβιλος σχηματίστηκε ξαφνικά κάτω από τα βαριά σύννεφα και έμοιαζε με μια γιγαντιαία στήλη που ένωνε ουρανό και θάλασσα. Παρόλο που εντυπωσίασε όσους τον είδαν, δεν προκάλεσε ανησυχία, καθώς η απόστασή του από τα σκάφη και την ξηρά ήταν ασφαλής.

Σύμφωνα με το halkidikinews.gr ναυτικοί εξηγούν ότι δεν είναι πρωτόγνωρο φαινόμενο για τη Χαλκιδική αυτή την εποχή. Κάθε χρόνο, κατά το φθινόπωρο, η εναλλαγή θερμοκρασιών και οι ασταθείς καιρικές συνθήκες ευνοούν τον σχηματισμό υδροστρόβιλων.

Δείτε το βίντεο:

Πώς σχηματίζεται ένας υδροστρόβιλος

Ο υδροστρόβιλος είναι στην ουσία ένας ανεμοστρόβιλος που δημιουργείται πάνω από υδάτινες επιφάνειες.

Προκύπτει όταν ψυχρές αέριες μάζες συναντούν τη θερμή και υγρή επιφάνεια της θάλασσας.

Η διαφορά θερμοκρασίας προκαλεί ανοδικά ρεύματα αέρα, τα οποία αρχίζουν να περιστρέφονται λόγω της ατμοσφαιρικής αστάθειας και της στροφορμής των ανέμων. Έτσι σχηματίζεται η χαρακτηριστική «χοάνη» που ενώνει τον ουρανό με το νερό.