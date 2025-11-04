Χαλκίδα: Στις οκτώ οι συλλήψεις για τη δολοφονία του 23χρονου – Ποιος ο ρόλος του

Σε οκτώ οι συλλήψεις για τη δολοφονική συμπλοκή που στοίχησε τη ζωή σε έναν 23χρονο στη Χαλκίδα προχώρησαν οι Αρχές.

Ο συλληφθείς φαίνεται να είχε περιφερειακό ρόλο, καθώς εξαφάνισε ρούχα και άλλα αντικείμενα, πιθανόν μαχαίρια. Με τη σύλληψη αυτή ο αριθμός των ατόμων στα οποία η ΕΛ.ΑΣ. πέρασε χειροπέδες ανέρχεται στα οκτώ.

Στο αιματηρό επεισόδιο συμμετείχαν άτομα, τα οποία δεν φαίνεται να είχαν απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν.

Πίσω από τα δύο αιματηρά επεισόδια που σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στη Χαλκίδα βρίσκονται οπαδικά κίνητρα.

Δύο αιματηρά επεισόδια σε λίγες μόλις ώρες

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11 χθες (03/11/25) το βράδυ επί της οδού Ληλαντίων στη Χαλκίδα, όταν ομάδα ατόμων διαπληκτίστηκε. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 23χρονος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι και τραυματίστηκε σοβαρά.

Παρά το γεγονός ότι το θύμα μεταφέρθηκε με αγροτικό όχημα στο τοπικό νοσοκομείο, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Όπως έγινε γνωστό οι συνοδοί του τον εγκατέλειψαν εκεί και έφυγαν από το Νοσοκομείο Χαλκίδας προκειμένου να μη δώσουν κατάθεση.

Λίγη ώρα μετά, δεύτερο αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου νεαρός άνδρας βρέθηκε αιμόφυρτος και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος από την Αστυνομία.

Πηγή: cnn.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi