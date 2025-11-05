Χαλκίδα: Με λουλούδια και κεριά αποχαιρετούν τον 20χρονο Μάριο στο σημείο του εγκλήματος

Με λουλούδια αλλά και κεριά που σχηματίζουν το «Μ» το αρχικό του ονόματός του στο σημείο όπου έπεσε νεκρός στη Χαλκίδα, αποχαιρετούν από χθες (04.11.2025) οι φίλοι του τον 20χρονο Μάριο.

Το σοκαριστικό έγκλημα έγινε στη Χαλκίδα, το βράδυ της Δευτέρας, όταν 2 παρέες διαφορετικών ομάδων ξεκίνησαν να διαπληκτίζονται. Τα μαχαίρια δεν άργησαν να βγουν με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 20χρονος. Στο οπαδικό επεισόδιο τραυματίστηκαν άλλα 2 άτομα.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 8 συλλήψεις ενώ σχηματίστηκε και δικογραφία για – κατά περίπτωση – συμπλοκή, ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό.

Ο ένας από τους συλληφθέντες κατηγορείται πως πήγε στον τόπο του εγκλήματος και αλλοίωσε στοιχεία για να εξαφανιστούν τα ίχνη των εμπλεκόμενων.

Νωρίς το πρωί, οι κατηγορούμενοι πέρασαν το κατώφλι του ανακριτή με σκοπό να απολογηθούν.

Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί τα 2 αυτοκίνητα που χρησιμοποίησαν αλλά και ένα στυλιάρι που οι δράστες το πέταξαν μετά το φονικό οπαδικό επεισόδιο.

Παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής για το 20χρονο θύμα.

Το χρονικό της φρίκης

Όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 11 το βράδυ όταν η αστυνομία ενημερώθηκε για συμπλοκή ατόμων επί της οδού Ληλαντίων Χαλκίδας. Όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί, όλοι οι εμπλεκόμενοι είχαν αποχωρήσει.

Στις 11:06 μ.μ. το κέντρο επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Εύβοιας ενημερώθηκε πως άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο άφησαν στην είσοδο του νοσοκομείου Χαλκίδας νεκρό τον 20χρονο. Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Στις 00:50 αστυνομικοί εντόπισαν αυτοκίνητο μέσα στο οποίο βρίσκονταν δύο αιμόφυρτα άτομα, τα οποία νοσηλεύονται φρουρούμενα στο νοσοκομείο Χαλκίδας.

«Δεν έχουν ξαναγίνει οπαδικά επεισόδια στη Χαλκίδα, η κοινωνία εδώ είναι σοκαρισμένη. Με τον παππού του παιδιού που σκοτώθηκε ήμαστε συνάδελφοι και έχουμε χρόνια φιλία, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ο ξάδελφός τους είπε ότι τα παιδιά δούλευαν στην Αρτάκη και τους ακολούθησαν», ανέφερε κάτοικος της περιοχής.

