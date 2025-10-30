Χαλκίδα: Χωρίς δίπλωμα 31χρονος οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε 4χρονο κοριτσάκι

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε ασυνείδητο οδηγό στη Χαλκίδα που παρέσυρε και εγκατέλειψε στο οδόστρωμα ένα κοριτσάκι 4 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr ο ασυνείδητος οδηγός κάτοικος Χαλκίδας χτύπησε και εγκατέλειψε ένα 4χρονο παιδί το μεσημέρι της Πέμπτης, 30 Οκτωβρίου στην περιοχή της Λιανής Άμμου στο δήμο Χαλκιδέων την ώρα που βρισκόταν σε διάβαση πεζών μαζί με τον πατέρα της . Το παιδί μεταφέρθηκε με ιδιωτικό μέσο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας όπου του γίνονται εξετάσεις.

Μέχρι στιγμής δεν φέρει εξωτερικά τραύματα εκτός από εκδορές. Αυτή την στιγμή γίνονται εξετάσεις για τυχόν εσωτερική αιμορραγία.

Σύμφωνα με τα όσα είπε αυτόπτης μάρτυρας, ο εγκληματίας οδηγούσε μια βέσπα ασημί και είχε ταχύτητα που παρα λίγο να τρακάρει και τον ίδιο.

Πρόκειται αναμφισβήτητα για επιτυχία της ΕΛ.ΑΣ. που κατάφερε ταυτοποίησε και συνέλαβε τον οδηγό που είναι νεαρός σε σχεδόν μία ώρα.