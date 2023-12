Celebrity: Φίδι επιτέθηκε στην Αγγελική Ηλιάδη

Μία ακόμη απαιτητική δοκιμασία κλήθηκαν να φέρουν εις πέρας οι παίκτες στο I’m a Celebrity Get Me Out of Here. Όπως παρακολουθήσαμε στο επεισόδιο το βράδυ της Τετάρτης (6/12), τα ζευγάρια έπρεπε να κλειστούν μέσα σε ειδικά γυάλινα κουτιά γεμάτα φίδια και αράχνες, με σκοπό να συγκεντρώσουν τα σωστά χαρτιά της τράπουλας που ήταν διάσπαρτα στο εσωτερικό του.

Ωστόσο, όπως ήταν λογικό, τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά για τους παίκτες του Celebrity, οι οποίοι βρέθηκαν ξαφνικά περικυκλωμένοι από φίδια και αράχνες που έκοβαν… βόλτες δίπλα αλλά και επάνω τους. Το ιδιαίτερο σκηνικό προκάλεσε πανικό και υστερία στην Αγγελική Ηλιάδη, η οποία μαζί με τον Πάνο Καλίδη προσπάθησαν να φέρουν εις πέρας τη διαδικασία όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Όμως, τα… φίδια δεν φάνηκαν πολύ εξυπηρετικά και μάλιστα δύο από αυτά επιτέθηκαν στους τραγουδιστές, με τους ίδιους να βγάζουν κραυγές τρόμου. «Μου έκανε επίθεση το φίδι, το είδατε όλοι έτσι; Το ένα είναι ανάμεσα στα πόδια μου, κάποιος να το πάρει σας παρακαλώ. Το ένα έχει τυλιχτεί στο πόδι μου, πάρτε το!», είπε η Αγγελική Ηλιάδη στο Celebrity, ουρλιάζοντας κάθε φορά που ένα φίδι ή μία αράχνη ερχόταν σε επαφή με το σώμα της. Νωρίτερα η Ιωάννα Λίλη και ο Πάτρικ Ογκουνσότο πέρασαν τη δική τους περιπέτεια στο γυάλινο κλουβί του Celebrity. Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε τον πανικό της όταν ήρθε σε επαφή με τις τεράστιες αράχνες, ενώ ο πρώην ποδοσφαιριστής δεν παρέλειψε να παραπονεθεί πως ένα από τα φίδια είχε προσπαθήσει να τρυπώσει μέσα στο παντελόνι του. «Η χειρότερη εμπειρία και η χειρότερη δοκιμασία μου ever», δήλωσε αμέσως μετά η Ιωάννα Λίλη στην κάμερα του Celebrity.

Πηγή: zappit.gr