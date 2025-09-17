Canoe kayak sprint: Ντέκα και Καλαβρουζιώτης του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου στο «OLYMPIC HOPES 2025»

Δύο αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου, η Ειρήνη Ντέκα και ο Γιάννης Καλαβρουζιώτης, θα συμμετάσχουν για άλλη μια χρονιά στη διεθνή διοργάνωση “OLYMPIC HOPES 2025”, που θα πραγματοποιείται μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου στο Racice της Τσεχίας.

Οι δύο νεαροί αθλητές θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα και τον Όμιλο ως μέλη της 4μελούς αποστολής της Εθνικής ομάδας canoe kayak sprint.

«Η παρουσία τους σε μια τόσο υψηλού επιπέδου διοργάνωση αποτελεί καρπό συστηματικής προσπάθειας και αφοσίωσης, και μας γεμίζει υπερηφάνεια. Τους ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία και είμαστε βέβαιοι ότι θα τιμήσουν για ακόμη μια φορά τα χρώματα της χώρας μας και του Ομίλου μας», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ομίλου.

Η ομάδα canoe kayak του ΝΟΜεσολογγίου συνεχίζει να προσφέρει πλήθος επιτυχιών και διακρίσεων, αποδεικνύοντας την αξία της δουλειάς που γίνεται με συνέπεια και μεράκι.

«Ιδιαίτερη μνεία αξίζουν οι γονείς και ο προπονητής μας κ. Διαμαντόπουλος, που με την καθημερινή στήριξη και καθοδήγησή τους στέκονται δίπλα στους αθλητές.

Τέλος, πιστεύουμε ότι με ακόμη μεγαλύτερη υποστήριξη από τους αρμόδιους φορείς, θα μπορέσουμε να πετύχουμε ακόμη περισσότερα, προς όφελος των παιδιών, του αθλητισμού και της πόλης μας», σημειώνεται στη σχετική ενημέρωση.