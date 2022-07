Cameron Diaz: «Ίσως άθελά μου να έγινα για κάποια στιγμή βαποράκι»

Η ηθοποιός μίλησε για την εποχή που ζούσε στο Παρίσι πριν γίνει ακριβοπληρωμένη σταρ, όταν της ζητήθηκε να κουβαλάει μια βαλίτσα. Η Ντίαζ διηγήθηκε την ιστορία όταν, ως νεαρή γυναίκα που ανακάλυπτε τον κόσμο, μετακόμισε στο Παρίσι για να ακολουθήσει καριέρα μοντέλου. Στις ΗΠΑ είχε βγάλει χρήματα ως μοντέλο καταλόγου, αλλά στο Παρίσι «δεν δούλεψα ούτε μια μέρα. Ήμουν εκεί έναν ολόκληρο χρόνο και δεν δούλεψα ούτε μια μέρα. Δεν μπορούσα να κλείσω δουλειά για να μπορώ να ζήσω. Έπιασα μία δουλειά, αλλά στην πραγματικότητα νομίζω ότι ήμουν κάτι σαν βαποράκι που μετέφερε ναρκωτικά στο Μαρόκο – το ορκίζομαι στο Θεό».

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η ηθοποιός θυμήθηκε ότι της είχαν αναθέσει μια δουλειά μόντελινγκ, στην οποία της δόθηκε μια κλειδωμένη βαλίτσα «που είχε μέσα τα ‘κοστούμια’ μου … εισαγωγικά, χωρίς εισαγωγικά». Μόνο όταν βρέθηκε στο αεροδρόμιο του Μαρόκου και της ζητήθηκε να ανοίξει τη βαλίτσα, άρχισε να σκέφτεται: «Τι στο διάολο είναι μέσα σε αυτή τη βαλίτσα; Είμαι σαν αυτό το ξανθό κορίτσι με τα μπλε μάτια στο Μαρόκο, είναι η δεκαετία του ’90, φοράω σκισμένο τζιν και μπότες με πλατφόρμες και τα μαλλιά μου κάτω. Είμαι σαν … αυτό είναι πραγματικά αβέβαιο». Εξήγησε ότι δεν ήταν δική της υπόθεση και δεν είχε ιδέα ποιανού ήταν.

Ευτυχώς για την Ντίαζ αυτό συνέβη πριν από οποιαδήποτε από τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας που ισχύουν σήμερα στα αεροδρόμια. «Αυτή ήταν η μόνη δουλειά που έκανα ποτέ στο Παρίσι», δήλωσε στη Hillary Kerr για τη σειρά podcast της Second Life. Αμέσως μετά το περιστατικό στο Μαρόκο, η 21χρονη Diaz πήρε τον ρόλο για την ταινία «The Mask», το κινηματογραφικό της ντεμπούτο.

Οι παραγωγοί ήθελαν την Άννα Νικόλ Σμιθ για τον ρόλο της «ξανθιάς σεξοβόμβας», αλλά ο ατζέντης της Ντίαζ την έπεισε να δοκιμάσει και εκείνη. «Σκέφτηκα ‘είσαι τρελή; Πρώτον, δεν παίζω θέατρο… δεν είναι αυτό που κάνω». Έκανε εντύπωση στον σκηνοθέτη της ταινίας, Τσακ Ράσελ, και μετά από μερικές ακόμη δοκιμές, η Ντίαζ, που τότε ήταν εντελώς άγνωστη, πήρε τον ρόλο της Τίνας Καρλάιλ που αποτέλεσε το πρώτο βήμα της καριέρας της στο Χόλιγουντ.

Η Ντίαζ έγινε μια από τις πιο ακριβοπληρωμένες γυναίκες στο Χόλιγουντ και η βασίλισσα των ρομαντικών κομεντί από το My Best Friend’s Wedding μέχρι το Sex Tape. Μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη κινηματογραφική καριέρα, όπως το Shrek και το Being John Malkovich, η Diaz «αποσύρθηκε» από το Χόλιγουντ το 2014. Ο τελευταίος της ρόλος ήταν η Μις Χάνιγκαν σε ένα ριμέικ του Annie. Εκτός από το λανσάρισμα μιας μάρκας «καθαρού» κρασιού, η Ντίαζ , η οποία θα κλείσει τα 50 τον επόμενο μήνα, είναι συγγραφέας δύο βιβλίων υγείας, του The Body Book και του The Longevity Book.

Τον περασμένο μήνα, έγινε γνωστό ότι η Ντίαζ επιστρέφει στον κινηματογράφο πρωταγωνιστώντας στο πλευρό του Jamie Foxx σε μια ταινία του Netflix με τίτλο Back in Action.

