Bραζιλία: Ακροβάτισσα που κρεμόταν από τα μαλλιά της έπεσε από ύψος 5 μέτρων σε τσίρκο!

Τον τρόμο έζησαν όσοι βρέθηκαν σε τσίρκο, κατά τη διάρκεια παράστασης στο Miracema, στο βορειοδυτικό τμήμα της πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο, όταν ακροβάτιδα που έπεσε από ύψος 5 μέτρων.

Συγκεκριμένα, ενώ εκτελούσε πιρουέτες στον αέρα και κρεμόταν μόνο από τα μαλλιά, η καλλιτέχνιδα γλίστρησε και έπεσε από ύψος μερικών μέτρων. Αμέσως μετά, έσπευσαν διασώστες για τις πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκε στο τοπικό τμήμα επειγόντων περιστατικών.

Η σοκαριστική στιγμή:

Καλά στην υγεία της

Το CNN επικοινώνησε με το τσίρκο, η νομική ομάδα του οποίου επεσήμανε ότι η καλλιτέχνιδα έλαβε άμεση βοήθεια και βρίσκεται υπό παρακολούθηση.

«Η ακροβάτιδα λαμβάνει από το τσίρκο κάθε ιατρική και υλική βοήθεια, καθώς είναι πολύ αγαπητή από όλους. Το περιστατικό ήταν μεμονωμένο, καθώς το Circo Robatiny διαθέτει ασφαλή υποδομή και συμμορφώνεται με τους νόμους και τους κανονισμούς που διέπουν τη δραστηριότητά του.

Πηγή: ethnos.gr