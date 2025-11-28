Bloomberg: Ο Πιερρακάκης ανακοινώνει σήμερα την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης θα υποβάλει υποψηφιότητα για την προεδρία του Eurogroup, μια θέση από την οποία θα μπορούσε να ηγηθεί ενός από τα βασικά όργανα λήψης οικονομικών αποφάσεων της Ευρώπης, αναφέρει το Bloomberg.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Πιερακάκης αναμένεται να κάνει την ανακοίνωση αργότερα σήμερα, Παρασκευή, πριν από την προθεσμία που λήγει στις 5 μ.μ. ώρα Βρυξελλών, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με τα σχέδιά του, τα οποία αρνήθηκαν να κατονομασθούν.

Πρόκειται για μια κίνηση με ιδιαίτερη πολιτική και συμβολική βαρύτητα, καθώς ο επικεφαλής του οργάνου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες φωνές χάραξης οικονομικής πολιτικής στην Ευρωζώνη.

Greek Finance Minister Kyriakos Pierrakakis will run for the presidency of the Eurogroup https://t.co/9jY7LRyWTT — Bloomberg (@business) November 28, 2025

Πώς θα γίνει η εκλογή – Οι βασικοί αντίπαλοι

Οι υπουργοί Οικονομικών των 20 χωρών θα επιλέξουν τον νέο πρόεδρο στη συνεδρίαση της 11ης Δεκεμβρίου. Κάθε χώρα έχει μία ψήφο, ανεξάρτητα από το μέγεθος της οικονομίας της, διαμορφώνοντας μια διαδικασία στην οποία απαιτείται ισορροπία, συμμαχίες και πολιτική επιρροή.

Η μάχη αναμένεται αμφίρροπη, καθώς καμία από τις χώρες που θεωρούνται φαβορί δεν έχει καταλάβει ξανά τη θέση. Μεταξύ των πιθανών υποψηφίων συζητούνται:

•Βίνσεντ βαν Πετέγκεμ (Βέλγιο)

•Κάρλος Κουέρπο (Ισπανία)

Το γραφείο του Πιερρακάκη δεν σχολίασε το θέμα, ωστόσο οι διεργασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο ρόλος του προέδρου του Eurogroup – Περισσότερο από ένας συντονιστής

Ο επικεφαλής του Eurogroup εκπροσωπεί τους υπουργούς Οικονομικών:

•στις συνόδους του G7,

•στις συναντήσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας,

•και συντονίζει τις οικονομικές πολιτικές της Ευρωζώνης.

Παρότι το Eurogroup ξεκίνησε ως ένας ανεπίσημος «χώρος συζήτησης», η κρίση χρέους το μετέτρεψε σε έναν από τους ισχυρότερους κεντρικούς θεσμούς της Ευρώπης, με καθοριστικό ρόλο στα μνημόνια διάσωσης, στις τραπεζικές μεταρρυθμίσεις και στη διάσωση της Ελλάδας από την έξοδο από το ευρώ.

Ο συμβολισμός για την Ελλάδα – Μια δεκαετία μετά την κρίση

Η υποψηφιότητα Πιερρακάκη έχει έντονο συμβολικό φορτίο. Ενώ η Ελλάδα αποτέλεσε επί χρόνια το επίκεντρο της κρίσης, σήμερα:

•έχει ανακτήσει επενδυτική βαθμίδα,

•εμφανίζει ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από πολλούς εταίρους της,

•παράγει δημοσιονομικά πλεονάσματα,

•συζητά ακόμη και πρόωρη αποπληρωμή δανείων του EFSF και του ΔΝΤ.

Ο Κυριάκος Πιερακάκης είχε δηλώσει πρόσφατα ότι μια κορυφαία ευρωπαϊκή θέση για Έλληνα αξιωματούχο «θα συμβόλιζε την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια».

Το προφίλ Πιερρακάκη – Από τον ψηφιακό μετασχηματισμό στο Eurogroup

Παρότι βρίσκεται μόλις οκτώ μήνες στο υπουργείο Οικονομικών, ο Πιερρακάκης έχει ήδη κερδίσει την εκτίμηση των Ευρωπαίων ομολόγων του.

Το βιογραφικό του περιλαμβάνει:

•τετραετή θητεία ως υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης (2019–2023), όπου επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου,

•θητεία στο Υπουργείο Παιδείας, κατά την οποία θεσμοθέτησε το πλαίσιο για τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων,

•ακαδημαϊκή εκπαίδευση στην Πολιτική Οικονομία και την Πληροφορική.

Ποιοι προηγήθηκαν στη θέση

Τα τελευταία 20 χρόνια, την προεδρία του Eurogroup έχουν αναλάβει μόλις τέσσερις πολιτικοί:

•Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ (2005–2013)

•Γερούν Ντάισελμπλουμ (2013–2018)

•Μάριο Σεντένο (2018–2020)

•Πασκάλ Ντόνοχιου (2020–2024)

Ο Ιρλανδός κ. Ντόνοχιου παραιτήθηκε αιφνιδίως, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα γενιά ηγεσίας

protothema.gr