Black Friday και τέσσερις Κυριακές ανοιχτά τα καταστήματα

Black Friday στις 28 Νοεμβρίου και τέσσερις Κυριακές με ανοιχτά καταστήματα τον Δεκέμβριο 2025, για να διευκολυνθούν οι καταναλωτές στις εορταστικές αγορές.

Κάθε χρόνο, λίγο πριν και κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, τα εμπορικά καταστήματα λειτουργούν ορισμένες Κυριακές, για να εξυπηρετήσουν καλύτερα το αγοραστικό κοινό. Το υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε τις ημερομηνίες για το 2025 στις οποίες θα επιτραπεί η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές, μέσα στον Δεκέμβριο.

Οι τέσσερις Κυριακές με ανοιχτά καταστήματα

Βάσει της ανακοίνωσης, τα μαγαζιά θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση στις εξής ημερομηνίες:

• 30 Νοεμβρίου 2025

• 14 Δεκεμβρίου 2025

• 21 Δεκεμβρίου 2025

• 28 Δεκεμβρίου 2025

Οι ημέρες αυτές ορίζονται σε συνεργασία με τους εμπορικούς συλλόγους και αφορούν περιόδους αυξημένης κίνησης, λόγω γιορτών και εκπτώσεων. Το πλαίσιο για τις Κυριακές του 2026 θα καθοριστεί με νέα ΚΥΑ, καθώς ο ετήσιος σχεδιασμός εξαρτάται από το πώς «πέφτουν» οι γιορτές και οι εκπτωτικές περίοδοι.

Black Friday – Η ανεπίσημη εκκίνηση της γιορτινής αγοράς

Η αγορά αναμένεται να «ζωντανέψει» ήδη από τα τέλη Νοεμβρίου, ενόψει της Black Friday στις 28 Νοεμβρίου. Ήδη πολλά καταστήματα ανακοινώνουν προσφορές από τις 24 Νοεμβρίου, ενώ άλλοι μιλούν για «Black Month». Την σκυτάλη παίρνει η Cyber Monday, την 1η Δεκεμβρίου, με έμφαση στις online εκπτώσεις.