Black Friday και Cyber Monday: Πότε θα είναι οι μέρες των μεγάλων εκπτώσεων

Την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου (28/11) πέφτει φέτος η Black Friday και αμέσως ακολουθεί η Cyber Monday, την 1η Δεκεμβρίου 2025.

Λόγω της κατάργησης των ενδιάμεσων εκπτώσεων, πολλές επιχειρήσεις θα ξεκινήσουν τις προσφορές τους από το Σάββατο 1η Νοεμβρίου.

Η Black Friday επικεντρώνεται σε οικιακά είδη και συσκευές, αν και τα τελευταία χρόνια οι προσφορές έχουν επεκταθεί και σε άλλα είδη -όπως ρούχα και παπούτσια.

Στη Cyber Monday επικρατούν τα προϊόντα τεχνολογίας gadgets, software και συνδρομές.

