Bιωματική δράση από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης για την Παγκόσμια Ημέρα Σακχαρώδη Διαβήτη

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σακχαρώδους διαβήτη, οι μαθητές της Β’ και Δ’ τάξης ευαισθητοποιήθηκαν πάνω στο θέμα. Το σχολείο μας στελεχώνεται από σχολική νοσηλεύτρια, την κ.Ι.Ταρναρά, η οποία με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών του σχολείου κ. Ι. Καρτσακλή, κ. Ε. Σταμπέλου και κ. Α. Διαμαντή, δημιούργησε βιωματική δράση.

Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 είναι μια χρόνια αυτοάνοση νόσος που εμφανίζεται όταν το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού επιτίθεται και καταστρέφει τα β-κύτταρα του παγκρέατος, τα οποία παράγουν ινσουλίνη. Η ινσουλίνη είναι μια ορμόνη απαραίτητη για τη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου (γλυκόζης) στο αίμα. Η ακριβής αιτία του διαβήτη τύπου 1 δεν είναι πλήρως γνωστή, ωστόσο φαίνεται να εμπλέκονται:

– Γενετικοί παράγοντες, δηλαδή προδιάθεση που κληρονομείται.

– Αυτοάνοση αντίδραση, όπου το ανοσοποιητικό καταστρέφει τα κύτταρα που

παράγουν ινσουλίνη.

– Περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως ιογενείς λοιμώξεις, που μπορεί να ενεργοποιήσουν την αντίδραση αυτή.

Ζώντας με Διαβήτη Τύπου 1

Με τις σύγχρονες τεχνολογίες (όπως αισθητήρες συνεχούς μέτρησης γλυκόζης και «έξυπνες» αντλίες ινσουλίνης), οι ασθενείς μπορούν να διατηρούν καλύτερο έλεγχο του σακχάρου και να προλαμβάνουν επιπλοκές. Η ψυχολογική υποστήριξη και η ενημέρωση είναι επίσης βασικοί παράγοντες για μια καλή ποιότητα ζωής.

Οι μαθητές ανέλυσαν τις φράσεις-κλειδιά του Σ.Δ.I με την εμπλοκή των μαθητών που έχουν διαγνωσθεί με διαβήτη. Γνωρίσαμε την ΚΟ-ΚΟ τη μαϊμουδίτσα και αναλύσαμε τι περιέχει το σακιδιό της με παιγνιώδη τρόπο. Διαβάσαμε το παραμύθι <<Γλυκός – Μένιος>> του 17 ου Δ.Σ.Αγρινίου. Δημιουργήσαμε την αφίσα του Σακχαρώδους Διαβήτη. Σε όλους τους μαθητές απονεμήθηκε μετάλλιο για τη συμμετοχή τους στην Παγκόσμια Ημέρα Σακχαρώδους Διαβήτη. Έγιναν ασκήσεις ισορροπίας με γαλάζια και μπλε μπαλόνια, στα χρώματα της Ημέρας Ευαισθητοποίησης.

Σήμερα 14/11/2025,όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου έκαναν μέτρηση σακχάρου και αποφασίστηκε απο τους μαθητές ποιος πρέπει να ακολουθήσει μια πιο προσεκτική διατροφή κατά την διάρκεια της ημέρας. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήσαμε και τις αφίσες της εθνικές δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας UNISEF.

Το μηχάνημα μέτρησης και οι σκαρφιστηρες ήταν δωρεά φαρμακείου. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες.