Basketaki: Στην Ένωση Αγρινίου ο τίτλος του υπερπρωταθλητή

Το κύπελλο του υπερπρωταθλητή Δυτικής Ελλάδος μένει στο Αγρίνιο μιας και η Ένωση Αγρινίου το κατακτά για πρώτη φορά στην ιστορία της!

Η Ένωση Αγρινίου εκμεταλλευόμενη την υπεροπλία της κάτω από τα δύο καλάθια κατάφερε να κερδίσει το supercup και να κατακτήσει τον τίτλο του υπερπρωταθλητή Δυτικής Ελλάδος, μετά τη νίκη της απέναντι στους εξαιρετικούς Yellowsubmarine.

Υπενθυμίζουμε ότι η ομάδα μπάσκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ στην πρώτη της συμμετοχή, με το που ιδρύθηκε, έφτασε στον τελικό, ενώ στη δεύτερη συμμετοχή, κατά την προηγούμενη διοργάνωση, πήρε το πρωτάθλημα!

To τουρνουά basketaki είναι μια άψογη διοργάνωση, που δίνει την ευκαιρία σε ερασιτέχνες αθλητές του μπάσκετ να ζήσουν την εμπειρία ενός επαγγελματία, προσφέροντας ταυτόχρονα μοναδικές υπηρεσίες για την εξέλιξη του αθλητισμού.

Η σύνθεση της ομάδας μας (Καραμπλιάνης): Βασιλείου, Γρατσινόπουλος, Κακιούζης, Καρακώστας Χ., Καρακώστας Ευ. Κάτρης Ι., Κάτρης Γ, Μπλαχούρας, Ξανθόπουλος, Σταμουλάκης, Τσιούνης, Πλιάτσικας.

Οι αθλητές της Ένωσης Αγρινίου απέδειξαν ότι είναι πανέτοιμοι για το νέο πρωτάθλημα, που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο, έχοντας πάντα την ίδια επιθυμία για διακρίσεις.

Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία.