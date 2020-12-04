Basket League: Το αγωνιστικό και τηλεοπτικό πρόγραμμα των δύο επόμενων εβδομάδων

Το αγωνιστικό και τηλεοπτικό πρόγραμμα των εξ αναβολής συναντήσεων της 3ης, 4ης και 5ης αγωνιστικής όπως, επίσης, των 6ης, 7ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Stoiximan Basket League:
STOIXIMAN BASKET LEAGUE 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σάββατο 5/12/2020
ΟΑΚΑ: 17:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ ΕΡΤ3 live
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ: 17:00 Άρης – Προμηθέας ΕΡΤ FLIX & ΕΡΤ SPORTS live
Κ.Γ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΑΚ ΚΑΛΥΘΙΩΝ: 17:00 Κολοσσός H Hotels – Λάρισα Bread Factory ΕΡΤ FLIX & ΕΡΤ SPORTS live 2
ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ»: 17:00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΒΑΧΙ – Ηρακλής ΕΡΤ FLIX & ΕΡΤ SPORTS 3
Κ.Γ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»: 19:30 Περιστέρι BC – Λαύριο Megabolt ΕΡΤ3 live
Κυριακή 6/12/2020
ΔΑΚ ΠΛΑΤΩΝ: 17:00 Ιωνικός Hellenic Coin – Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ΕΡΤ3 live
STOIXIMAN BASKET LEAGUE ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Τετάρτη 9/12/2020
Κ.Γ ΛΑΥΡΙΟΥ : 15:00 Λαύριο Megabolt – Άρης ΕΡΤ3 live
STOIXIMAN BASKET LEAGUE ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Τετάρτη 9/12/2020
PAOK SPORTS ARENA: 20:00 ΠΑΟΚ – Λάρισα Bread Factory ΕΡΤ3 live
STOIXIMAN BASKET LEAGUE 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σάββατο 12/12/2020
ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ: 17:00 Ηρακλής – ΑΕΚ ΕΡΤ3 live
Κ.Γ ΛΑΥΡΙΟΥ: 19:30 Λαύριο Megabolt – Μεσολόγγι Baxi ΕΡΤ3 live
ΕΑΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ: 17:00 Λάρισα Bread Factory – Ιωνικός Hellenic Coin ΕΡΤ FLIX & ΕΡΤ SPORTS live
Κυριακή 13/12/2020
ΔΑΚ «Δ.ΤΟΦΑΛΟΣ»: 17:00 Προμηθέας – Κολοσσός H Hotels ΕΡΤ FLIX & ΕΡΤ SPORTS 2 live
ΟΑΚΑ: 19:30 Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ – Περιστέρι BC ΕΡΤ3 live
PAOK SPORTS ARENA: 16:00 ΠΑΟΚ – Άρης ΕΡΤ3 live
STOIXIMAN BASKET LEAGUE ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Τετάρτη 16/12/2020
ΕΑΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ: 20:00 Λάρισα Bread Factory – Άρης ΕΡΤ3 live
Αλλάζουν τα κριτήρια επιλογής των επαγγελματιών οπλιτών