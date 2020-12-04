ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑθλητικα ΝεαBasket League: Το αγωνιστικό και τηλεοπτικό πρόγραμμα των δύο επόμενων εβδομάδων

Basket League: Το αγωνιστικό και τηλεοπτικό πρόγραμμα των δύο επόμενων εβδομάδων

Αθλητικα Νεα, Μπασκετ
Basket League: Το αγωνιστικό και τηλεοπτικό πρόγραμμα των δύο επόμενων εβδομάδων

Το αγωνιστικό και τηλεοπτικό πρόγραμμα των εξ αναβολής συναντήσεων της 3ης, 4ης και 5ης αγωνιστικής όπως, επίσης, των 6ης, 7ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Stoiximan Basket League:

STOIXIMAN BASKET LEAGUE 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 5/12/2020

ΟΑΚΑ: 17:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ ΕΡΤ3 live

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ: 17:00 Άρης – Προμηθέας ΕΡΤ FLIX & ΕΡΤ SPORTS live

Κ.Γ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΑΚ ΚΑΛΥΘΙΩΝ: 17:00 Κολοσσός H Hotels – Λάρισα Bread Factory ΕΡΤ FLIX & ΕΡΤ SPORTS live 2

ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ»: 17:00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΒΑΧΙ – Ηρακλής ΕΡΤ FLIX & ΕΡΤ SPORTS 3

Κ.Γ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»: 19:30 Περιστέρι BC – Λαύριο Megabolt ΕΡΤ3 live

Κυριακή 6/12/2020

ΔΑΚ ΠΛΑΤΩΝ: 17:00 Ιωνικός Hellenic Coin – Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ΕΡΤ3 live

STOIXIMAN BASKET LEAGUE ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Τετάρτη 9/12/2020

Κ.Γ ΛΑΥΡΙΟΥ : 15:00 Λαύριο Megabolt – Άρης ΕΡΤ3 live

STOIXIMAN BASKET LEAGUE ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Τετάρτη 9/12/2020

PAOK SPORTS ARENA: 20:00 ΠΑΟΚ – Λάρισα Bread Factory ΕΡΤ3 live

STOIXIMAN BASKET LEAGUE 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 12/12/2020

ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ: 17:00 Ηρακλής – ΑΕΚ ΕΡΤ3 live

Κ.Γ ΛΑΥΡΙΟΥ: 19:30 Λαύριο Megabolt – Μεσολόγγι Baxi ΕΡΤ3 live

ΕΑΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ: 17:00 Λάρισα Bread Factory – Ιωνικός Hellenic Coin ΕΡΤ FLIX & ΕΡΤ SPORTS live

Κυριακή 13/12/2020

ΔΑΚ «Δ.ΤΟΦΑΛΟΣ»: 17:00 Προμηθέας – Κολοσσός H Hotels ΕΡΤ FLIX & ΕΡΤ SPORTS 2 live

ΟΑΚΑ: 19:30 Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ – Περιστέρι BC ΕΡΤ3 live

PAOK SPORTS ARENA: 16:00 ΠΑΟΚ – Άρης ΕΡΤ3 live

STOIXIMAN BASKET LEAGUE ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Τετάρτη 16/12/2020

ΕΑΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ: 20:00 Λάρισα Bread Factory – Άρης ΕΡΤ3 live

Αλλάζουν τα κριτήρια επιλογής των επαγγελματιών οπλιτών

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
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