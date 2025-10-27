Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, 2025
ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
Home Κόσμος
Κόσμος

Αζερμπαϊτζάν: Νύφη αυτοκτόνησε επειδή της έκαναν bullying τα πεθερικά για το «προκλητικό» νυφικό

Η 19χρονη Λιαμάν Μαμάντλι κατηγορήθηκε ότι ήταν ημίγυμνη επειδή οι ώμοι της ήταν ακάλυπτοι

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
Τραγωδία στο Αζερμπαϊτζάν, με μία νύφη που αυτοκτόνησε μετά την κριτική της οικογένειας του συζύγου της για το νυφικό της, το οποίο χαρακτήρισαν «αποκαλυπτικό» και «προκλητικό».

Η 19χρονη Λιαμάν Μαμάντλι κατηγορήθηκε ότι ήταν ημίγυμνη την ημέρα του γάμου, επειδή οι ώμοι της ήταν ακάλυπτοι, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ο πατέρας της, Μουράντ Μπαϊράμοβ, είπε ότι η κόρη του ήταν συντετριμμένη μετά τα σχόλια και λίγο αργότερα αυτοκτόνησε στον κήπο του σπιτιού των γονιών της στο Μινγκατσεβίρ του Αζερμπαϊτζάν.

«Ο γαμπρός της κόρης μου και οι γονείς του προκάλεσαν καβγά στο σπίτι μου εξαιτίας του νυφικού της», είπε. «Η κόρη μου δεν μπόρεσε να το αντέξει και αυτοκτόνησε», συμπλήρωσε.

Ο πατέρας αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες μέσων ενημέρωσης, που υποστηρίζουν ότι η 19χρονη μπορεί να ένιωσε πίεση για να παντρευτεί τον 33χρονο, Ελνούρ Μαμεντλί. 14 χρόνια μεγαλύτερό της.

Μετά τον γάμο, ο γαμπρός «ήρθε στο σπίτι μας με τους γονείς του και προκάλεσε έναν μεγάλο καβγά», είπε ο πατέρας της 19χρονης. «Έλεγαν “τι ντροπή. Πώς μπόρεσες να αφήσεις την κόρη σου να φορέσει ένα τόσο αποκαλυπτικό νυφικό;”. Απαντήσαμε ότι ήταν ένα κανονικό νυφικό – όπως αυτά που φορούν πολλές νύφες. Αλλά δεν ηρέμησαν και συνέχισαν να διαμαρτύρονται».

«Η διαμάχη συνεχίστηκε και την επόμενη μέρα. Οι γονείς του γαμπρού την κατηγόρησαν ότι “ντρόπιασε τον γιο τους και την οικογένειά τους”», σύμφωνα με τον πατέρα.

«Η κόρη μου δεν μπορούσε να το αντέξει. Μέσα στην αγωνία και την συναισθηματική αναστάτωση, έβαλε τέλος στη ζωή της», είπε.

Ο γαμπρός ήρθε στην κηδεία, αλλά ο πατέρας είπε ότι «αρνήθηκε να τους αφήσει να μείνουν» και «τους έδιωξε».

Η αστυνομία ερευνά τώρα αν θα ανοίξει ποινική έρευνα για bullying εις βάρος της νύφης πριν δώσει τέλος στη ζωή της.

Πηγή: protothema.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Πέθανε σε ηλικία 106 ετών ο άντρας του μακροβιότερου ζευγαριού στον κόσμο

Μεγάλο σκάνδαλο στην Τουρκία: 152 διαιτητές στοιχημάτιζαν σε αγώνες ποδοσφαίρου!

Σάλος στη Γαλλία: Με ανδρικό όνομα κατοχυρωμένη η Μπριζίτ Μακρόν στις φορολογικές αρχές

Washington Post: Η Ρωσία απέκτησε αμερικανική τεχνολογία για τα πυρηνικά της υποβρύχια στην...

Ρωσία: Δοκίμασε νέο πυρηνοκίνητο πύραυλο κρουζ – «Δεν υπάρχει ανάλογος στον κόσμο»

Iάπωνας πέθανε πέφτοντας από το Πάνθεον στη Ρώμη

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.