Aύξηση μετοχικού κεφαλαίου 12.8 εκ. ευρώ ο Μαρινάκης στη Νότιγχαμ

Η Φόρεστ, με ανακοίνωσή της, γνωστοποίησε πως ο ιδιοκτήτης της ομάδας προχώρησε σε μετατροπή δανείων ύψους 11 εκατομμυρίων λιρών.

Ο ”ισχυρός” άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αλλά και της Νότιγχαμ Φόρεστ, έκανε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 12.8 εκατομμυρίων ευρώ στον αγγλικό σύλλογο.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είχε κάνει παρόμοιες αυξήσεις και τα προηγούμενα χρόνια στον σύλλογο της Νότιγχαμ, τη σεζόν 2019/20 έκανε μετατροπή 20 εκατομμύριων λιρών (22.5 εκ. ευρώ), μετέπειτα πραγματοποίησε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 12 εκατομμυρίων λιρών (13.5 εκατομμύρια ευρώ), ενώ πέρυσι μετατράπηκαν 41 εκατομμύρια λίρες (46.2 εκ. ευρώ). //ΜΛ.

Nottingham Forest owner Evangelos Marinakis has made a further financial commitment to the Club with the conversion of £11m worth of loans into shares for the financial year 2022/23.

— Nottingham Forest (@NFFC) December 15, 2023