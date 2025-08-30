Αυξημένος και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς - Σε επαγρύπνηση η Αιτωλοακαρνανία και η υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα

Αυξημένος και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς - Σε επαγρύπνηση η Αιτωλοακαρνανία και η υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα

Αυξημένος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και για σήμερα, Σάββατο 30 Αυγούστου, καθώς οι ισχυροί άνεμοι επιμένουν, δυσχεραίνοντας τις συνθήκες. Σε επαγρύπνηση είναι η Αιτωλοακαρνανία και η υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 3) για πολλές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Αχαΐα, που μαζί με την Αιτωλοακαρνανία και τη Μεσσηνία εντάσσεται στις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου που βρίσκονται σε καθεστώς αυξημένης επαγρύπνησης.

Συγκεκριμένα, η πρόβλεψη αφορά τις εξής περιοχές:

  • Αττική και Κύθηρα
  • Βοιωτία
  • Εύβοια
  • Φθιώτιδα και Φωκίδα
  • Αργολίδα και Κορινθία
  • Ρόδο
  • Κάρπαθο και Κάσο
  • Αχαΐα, Μεσσηνία, Λακωνία
  • Αιτωλοακαρνανία
  • Μαγνησία

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση σε πολίτες και επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, αποφεύγοντας δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, καθώς ο κίνδυνος παραμένει υψηλός σε μεγάλο τμήμα της χώρας.

