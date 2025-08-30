Αυξημένος και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς - Σε επαγρύπνηση η Αιτωλοακαρνανία και η υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα

Αυξημένος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και για σήμερα, Σάββατο 30 Αυγούστου, καθώς οι ισχυροί άνεμοι επιμένουν, δυσχεραίνοντας τις συνθήκες. Σε επαγρύπνηση είναι η Αιτωλοακαρνανία και η υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 3) για πολλές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Αχαΐα, που μαζί με την Αιτωλοακαρνανία και τη Μεσσηνία εντάσσεται στις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου που βρίσκονται σε καθεστώς αυξημένης επαγρύπνησης.

Συγκεκριμένα, η πρόβλεψη αφορά τις εξής περιοχές:

Αττική και Κύθηρα

Βοιωτία

Εύβοια

Φθιώτιδα και Φωκίδα

Αργολίδα και Κορινθία

Ρόδο

Κάρπαθο και Κάσο

Αχαΐα, Μεσσηνία, Λακωνία

Αιτωλοακαρνανία

Μαγνησία

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση σε πολίτες και επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, αποφεύγοντας δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, καθώς ο κίνδυνος παραμένει υψηλός σε μεγάλο τμήμα της χώρας.

pelop.gr