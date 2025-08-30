Αυξημένος και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς - Σε επαγρύπνηση η Αιτωλοακαρνανία και η υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα
Αυξημένος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και για σήμερα, Σάββατο 30 Αυγούστου, καθώς οι ισχυροί άνεμοι επιμένουν, δυσχεραίνοντας τις συνθήκες. Σε επαγρύπνηση είναι η Αιτωλοακαρνανία και η υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα.
Σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 3) για πολλές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Αχαΐα, που μαζί με την Αιτωλοακαρνανία και τη Μεσσηνία εντάσσεται στις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου που βρίσκονται σε καθεστώς αυξημένης επαγρύπνησης.
Συγκεκριμένα, η πρόβλεψη αφορά τις εξής περιοχές:
- Αττική και Κύθηρα
- Βοιωτία
- Εύβοια
- Φθιώτιδα και Φωκίδα
- Αργολίδα και Κορινθία
- Ρόδο
- Κάρπαθο και Κάσο
- Αχαΐα, Μεσσηνία, Λακωνία
- Αιτωλοακαρνανία
- Μαγνησία
Οι αρχές απευθύνουν έκκληση σε πολίτες και επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, αποφεύγοντας δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, καθώς ο κίνδυνος παραμένει υψηλός σε μεγάλο τμήμα της χώρας.
pelop.gr