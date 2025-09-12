Αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στη χώρα - Θολό πέπλο σκέπασε την Αθήνα

Το γνωστό, χρυσόχρωμο θολό «πέπλο» στην ατμόσφαιρα αντικρίζουν από το πρωί της Παρασκευής οι πολίτες της χώρας λόγω των συγκεντρώσεων αφρικανικής σκόνης που, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, είναι αυξημένες αυτές τις ημέρες.

«Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης προς τη χώρα μας. Δεν είναι πολύ μεγάλες οι συγκεντρώσεις, αλλά γίνονται ορατές ως ένα πέπλο, δίνοντας θαμπά χρώματα στην ατμόσφαιρα. Η περισσότερη σκόνη θα συνεχιστεί και το επόμενο διήμερο, θα υποχωρήσει όμως από την αρχή της επόμενης εβδομάδας» σημειώνει ο Κώστας Λαγουβάρδος, μετεωρολόγος – διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

