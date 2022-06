Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας του Εθελοντή Αιμοδότη η “Σ” μέσα από δημοσίευμά της αναφέρει πως αυξάνονται ξανά οι αιμοδότες στην περιοχή του Αγρινίου, τονίζοντας πως για την ημέρα αυτή προηγήθηκε σειρά δράσεων στην περιοχή από το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Αγρινίου.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Η χθεσινή ημέρα, η 14η Ιουνίου, έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), τον Ερυθρό Σταυρό, την Ερυθρά Ημισέληνο, την Παγκόσμια Ομοσπονδία Εθελοντών Αιμοδοτών και το Διεθνή Οργανισμό Μετάγγισης Αίματος, ως Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη.

Αφορμή, σύμφωνα με την Πρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Αγρινίου Δήμητρα Αβράμπου, στάθηκαν τα γενέθλια του αυστριακού ιατρού Καρλ Λαντστάινερ, που ανακάλυψε τις ομάδες αίματος το 1900 και αργότερα τα ρέζους, τιμήθηκε δε, με το Nobel Ιατρικής το 1930 για τη σημαντική αυτή ανακάλυψη.

Την ημέρα αυτή τιμάται, διεθνώς, ο ανώνυμος εθελοντής αιμοδότης και ο αλτρουισμός που επιδεικνύει προσφέροντας δύο πολύτιμα αγαθά χωρίς ανταμοιβή: λίγο από το χρόνο του και 400ml αίμα από τα 5 λίτρα που έχει. «Κάθε αιμοδότης είναι ένας ήρωας». Με την επιλογή του να δωρίσει αίμα αποδεικνύει τη δύναμη της ανθρώπινης αλληλεγγύης, που σώζει ζωές.

Το μήνυμα αυτό, όπως δηλώνει στη «Σ» κ. Αβράμπου, δεν είναι μόνο να εξαλείψει την προκατάληψη, το φόβο και την άγνοια γύρω από την αιμοδοσία, αλλά κυρίως:

• να προσελκύσει νέους εθελοντές αιμοδότες

• να ενθαρρύνει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να γίνουν κανονικοί αιμοδότες, δηλαδή τακτικοί εθελοντές αιμοδότες

• να μεταγγίσει στη νέα γενιά αιμοδοτών την ιδέα της μη αμειβόμενης Εθελοντικής Αιμοδοσίας

Κάθε χώρα, για να καλύψει τις ανάγκες της σε αίμα, χρειάζεται περίπου 60.000 φιάλες αίμα σε 1.000.000 κατοίκους και άρα στην Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων απαιτούνται τουλάχιστον 600.000 μονάδες, από τις οποίες μόνο το 40% καλύπτεται από εθελοντές αιμοδότες.

Εξακολουθεί, επομένως, να αποτελεί προϋπόθεση για διασφάλιση της επάρκειας αίματος η κατάθεση αίματος από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον των ασθενών.

Στόχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για όλες τις χώρες είναι μέχρι το 2020 η απόκτηση επάρκειας αίματος, που θα προσφέρεται εξ’ ολοκλήρου από εθελοντές αιμοδότες.

Όπως τόνισε η κ. Αβράμπου, στο Αγρίνιο η αύξηση των εθελοντών αιμοδοτών, κυρίως νέων ηλικιακά ατόμων, και του ενδιαφέροντος για πληροφόρηση για την εθελοντική αιμοδοσία προσδιορίζονταν στο 5% λίγο πριν την εμφάνιση του covid-19.

Κατά την πρώτη περίοδο «συνύπαρξης» με τον κορονοϊό, λόγω φόβου υπήρχε «αποχή» της τάξεως του 20% περίπου. Αργότερα όμως ο κόσμος αντιλήφθηκε την ανάγκη επάρκειας αίματος και γι αυτό και επέστρεψε στις αιμοδοσίες.

Γενικά, η σταδιακή αλλαγή του κλίματος υπέρ της αιμοδοσίας και η επίτευξη της αύξησης επετεύχθη μέσα από τις δράσεις που πραγματοποιεί ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αγρινίου και τις ενημερώσεις που κάνει, όπως και τη στήριξη που προσφέρουν στο σύλλογο φορείς της περιοχής, όπως το Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, ο Δήμος Αγρινίου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και όχι μόνο, που είναι αρωγοί στις προσπάθειά του.

Συγκεκριμένα η κα. Αβράμπου μιλώντας στη «Σ» σημείωσε:

«η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη γιορτάζεται στις 14 Ιουνίου κάθε έτους. Στόχος είναι να αυξηθεί η παγκόσμια ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη για ασφαλές αίμα και προϊόντων αίματος για μετάγγιση και για τη ζωτικής σημασίας συμβολή των εθελοντών, μη αμειβόμενων αιμοδοτών στο εθνικό σύστημα υγείας.

Η ημέρα δίνει επίσης την ευκαιρία να απευθύνουμε κάλεσμα σε κυβερνήσεις και εθνικές υγειονομικές αρχές για την εξασφάλιση επαρκών πόρων και την εφαρμογή συστημάτων και υποδομών για την αύξηση της συλλογής αίματος από εθελοντές, μη αμειβόμενους αιμοδότες.

Το ασφαλές αίμα και τα προϊόντα αίματος καθώς και η μετάγγισή τους αποτελούν κρίσιμη πτυχή της φροντίδας και της δημόσιας υγείας. Σώζουν εκατομμύρια ζωές και βελτιώνουν την υγεία και την ποιότητα ζωής πολλών ασθενών καθημερινά.

Οι ανάγκες για αίμα είναι τεράστιες και η εξασφάλιση αίματος για όλους όσους το έχουν ανάγκη καθίσταται δύσκολη και ανεπαρκής. Οι ελλείψεις αίματος είναι ιδιαίτερα αυξημένες στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Για να διασφαλιστεί ότι όλοι όσοι χρειάζονται ασφαλές αίμα έχουν πρόσβαση σε αυτό, όλες οι χώρες χρειάζονται εθελοντές, μη αμειβόμενους αιμοδότες που να προσφέρουν το αίμα τους τακτικά.

Κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης του COVID-19, παρά τον περιορισμό κυκλοφορίας και άλλες προκλήσεις, οι αιμοδότες σε πολλές χώρες συνέχισαν να δωρίζουν αίμα και πλάσμα σε ασθενείς που χρειάζονται μετάγγιση.

Αυτή η εξαιρετική προσπάθεια σε μια άνευ προηγουμένου κρίση αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο των καλά οργανωμένων, αφοσιωμένων εθελοντών αιμοδοτών, μη αμειβόμενων στην εξασφάλιση επαρκούς και ασφαλούς αίματος σε κανονικές και επείγουσες συνθήκες.

Η φετινή καμπάνια

Για το 2022, το σύνθημα της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη είναι «Η προσφορά αίματος είναι μία πράξη αλληλεγγύης» (Blood donation is an act of solidarity). «Με τη συμμετοχή σου σώσε ζωές» (Join the effort and save lives).

Το μήνυμα τονίζει το σημαντικό ρόλο της εθελοντικής προσφοράς αίματος στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και της συμμετοχής. Αξίες ζωής απαραίτητες όχι μόνο για την επάρκεια και την ασφάλεια του αίματος αλλά κυρίως για την καλλιέργεια και την εδραίωση μιας κοινωνίας, όπου μικρές και καθημερινές πράξεις φροντίδας για τον συνάνθρωπο μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να μετατραπούν σε σπουδαίες πράξεις υψηλής κοινωνικής ευθύνης και ανθρωπιάς.

Ένα αποτελεσματικό σύστημα Εθελοντικής Αιμοδοσίας, το οποίο χαρακτηρίζεται από την ενεργό συμμετοχή των πολιτών είναι ζωτικής σημασίας για την κάλυψη των μεταγγίσεων σε καιρό ειρήνης αλλά και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή φυσικών καταστροφών, όπου υπάρχει αυξημένη ζήτηση ή όταν επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας.

Ένα ισχυρό πολιτιστικό και κοινωνικό περιβάλλον με έντονα τα στοιχεία της προσφοράς και της αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο είναι ικανό να ενισχύσει την ανάπτυξη και την εξέλιξη του συστήματος της Εθελοντικής Αιμοδοσίας.

Οι εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη που προηγήθηκαν από το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Αγρινίου:

3 Ιουνίου – Αγρίνιο – ποδηλατοδρομία

4 Ιουνίου – Αμφιλοχία – ποδηλατοδρομία

9 Ιουνίου – αιμοδοσία στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου

12 Ιουνίου – αιμοδοσία στην Αμφιλοχία, λαμπαδηδρομία και βράβευση των εθελοντών αιμοδοτών Αμφιλοχίας μέλη του συλλόγου εθελοντών αιμοδοτών Αγρινίου

14 Ιουνίου αιμοδοσία στο Μεσολόγγι

19 Ιουνίου αιμοδοσία στο Χαλκιόπουλο Βάλτου.

Κωνσταντίνος Χονδρός – Εφημερίδα “Συνείδηση”

