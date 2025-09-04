Αυτός είναι ο νέος δρόμος Βόνιτσα - Λευκάδα - Έχει όριο 90 km/h

Παραδόθηκε στην κυκλοφορία η νέα παράκαμψη Βόνιτσα – Λευκάδα με όριο ταχύτητας 90 χλμ/ώρα, βελτιώνοντας τη σύνδεση με τον άξονα Άκτιο – Δυτικός Άξονας.

Πρόκειται για τμήμα που παρακάμπτει τον οικισμό του Αγίου Νικολάου με νέα χάραξη, μήκους περίπου 3,5 χιλιομέτρων και αποτελεί μέρος του οδικού άξονα Βόνιτσας – Λευκάδας, συνολικού μήκους 16 χιλιομέτρων.

Η διατομή της κύριας οδού διαθέτει ασφαλτοστρωμένο πλάτος 5,5 μ. ανά κατεύθυνση, περιλαμβάνει μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,75 μ. και ΛΕΑ 1,75μ.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, πρόκειται για ένα έργο εξαιρετικά αναγκαίο για τη Δυτική Ελλάδα με δεδομένο ότι το οδικό δίκτυο της περιοχής ήταν ανεπαρκές για τους κυκλοφοριακούς φόρτους, ειδικά τους θερινούς μήνες. Η αναβάθμιση του οδικού άξονα Βόνιτσα – Λευκάδα βελτιώνει τις συνθήκες ασφάλειας, μειώνει τον συνολικό χρόνο διάνυσης των αποστάσεων και έχει θετικές συνέπειες στην οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Τα όρια ταχύτητας από Βόνιτσα για Λευκάδα

Το έργο της οδικής σύνδεσης της Λευκάδας με τον οδικό άξονα Άκτιο - Δυτικός Άξονας ανέλαβε ο όμιλος ΑΚΤΟΡ και πραγματοποιείται μέσω δύο νέων οδικών τμημάτων: του τμήματος Βόνιτσας - Λευκάδας, μήκους περίπου 16 χλμ. και του τμήματος Ακτίου - Αγίου Νικολάου, μήκους περίπου 5 χλμ., με έργα που είτε αντικαθιστούν με νέα είτε βελτιώνουν ήδη υπάρχοντα τμήματα.

Στο τμήμα Βόνιτσα – Λευκάδα το ανώτατο όριο ταχύτητας θα είναι 90 χλμ./ώρα, ενώ στο τμήμα Άκτιο – Αγ. Νικόλαος τα 80 χλμ./ώρα. Η διατομή της κύριας οδού είναι πλάτους 11 μέτρων, με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση.

Το έργο περιλαμβάνει 7 ισόπεδους κόμβους (5 στο τμήμα Βόνιτσα – Λευκάδα και 2 στο τμήμα Άκτιο – Αγ. Νικόλαος), παράλληλες οδούς και τεχνικά έργα, όπως η γέφυρα της διώρυγας Κλεοπάτρας, ανοίγματος 33 μέτρων, που συνδέει τη λίμνη Βουλκαριά με το Ιόνιο πέλαγος.

Πηγή: gocar.gr