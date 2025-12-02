Αυτοψία της Χριστίνας Σταρακά στις πληγείσες από τις πρόσφατες πλημμύρες περιοχές της Βόνιτσας

Αυτοψία στις πληγείσες από τις πρόσφατες πλημμύρες περιοχές της Βόνιτσας πραγματοποίησε η Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ, Χριστίνα Σταρακά ενώ μετά συναντήθηκε και συζήτησε με πολλούς αγρότες και κτηνοτρόφους, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για την κατάσταση και τα συσσωρευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία και ο αγροτικός κόσμος.
Οι εικόνες από τη Βόνιτσα επιβεβαιώνουν το μέγεθος της καταστροφής: κατεστραμμένες καλλιέργειες, υποδομές που δεν λειτουργούν και άνθρωποι που ακόμη προσπαθούν να συνέλθουν. Παρ’ όλα αυτά, έως σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες καταγραφές των ζημιών από τον ΕΛΓΑ, αφήνοντας τους πληγέντες σε αβεβαιότητα και απόγνωση. Όπως τονίζει η βουλευτής απαιτείται :
- Άμεση ολοκλήρωση των καταγραφών των ζημιών,
- Δίκαιη και άμεση οικονομική στήριξη των νοικοκυριών και των παραγωγών,
- Ουσιαστικές παρεμβάσεις στις υποδομές ώστε τέτοια φαινόμενα να μην επαναληφθούν.
Μετά την αυτοψία, η Χριστίνα Σταρακά συναντήθηκε στη Βόνιτσα με αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής. Η συζήτηση ανέδειξε τα διαχρονικά αλλά και τα πρόσφατα προβλήματα που επιβαρύνουν τον πρωτογενή τομέα της Αιτωλοακαρνανίας.
Η συζήτηση επικεντρώθηκε:
- στις πληρωμές που ακόμη περιμένουν, με αφορμή το φιάσκο της βασικής ενίσχυσης,
- στις παρακρατήσεις του ΕΛΓΑ και τις εκκρεμότητες που επιβαρύνουν τους παραγωγούς,
- στις τεράστιες απώλειες των κτηνοτρόφων λόγω ζωονόσων που κατέστρεψαν το ζωικό κεφάλαιο,
- στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι αγρότες και κτηνοτρόφοι ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν, να εργαστούν και να προχωρήσουν τη ζωή τους στον τόπο τους
Όπως τονίζει σε δήλωσή της η κ. Σταρακά «Οι άνθρωποι της παραγωγής έχουν φτάσει στα όριά τους. Αντιμετωπίζουν συνεχόμενες κρίσεις και βλέπουν την κυβέρνηση να τους γυρνάει τη πλάτη επιδεινωμένη σε επικοινωνιακά τρικ και διαχείριση σκανδάλων που η ίδια επέτρεψε να συμβούν. Δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκονται ξανά στους δρόμους και στα μπλόκα, διεκδικώντας αξιοπρέπεια και σεβασμό. Η ανάπτυξη της Αιτωλοακαρνανίας στηρίζεται στον αγροτοκτηνοτροφικό της κόσμο. Η στήριξη αυτών των ανθρώπων είναι κρίσιμη για το μέλλον της τοπικής οικονομίας και δεν μπορεί να καθυστερεί. Δεσμεύτηκα στους πολύπαθους αγρότες και κτηνοτρόφους της Βόνιτσας ότι θα συνεχίσω να κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να ακούγεται η φωνή τους και να διεκδικούμε λύσεις που θα τους δώσουν ξανά προοπτική».
