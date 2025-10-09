Αυτοκίνητο καταπλάκωσε νεαρό στην Πάτρα κατά τη διάρκεια εργασιών - Νοσηλεύεται με τραύματα σε πόδια και μέση

Συναγερμός σήμανε στην οδό Σατωβριάνδου στο κέντρο της Πάτρας, όταν 22χρονος τραυματίστηκε σοβαρά σε σε πόδια και μέση σε μάντρα – διαλυτήριο αυτοκινήτων όταν αυτοκίνητο καταπλάκωσε τον νεαρό κατά τη διάρκεια εργασιών

Σύμφωνα με το pelop.gr, ο νεαρός είχε σηκώσει το μπροστινό τμήμα ενός οχήματος χρησιμοποιώντας μια πρόχειρη μεταλλική κατασκευή, προκειμένου να το διαλύσει.

Ωστόσο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο αυτοσχέδιος μηχανισμός στήριξης υποχώρησε, με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει πάνω του.

Ο 22χρονος άρχισε να καλεί σε βοήθεια, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που επιχείρησαν τον απεγκλωβισμό του.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, έχοντας τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, είχε τραυματιστεί στα πόδια και στη μέση.

Η αστυνομία έφτασε επίσης στο σημείο και διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε.