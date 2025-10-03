Αυτό το Σάββατο στο Αγρίνιο η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ

Αυτό το Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025 στο Αγρίνιο η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ, η σημαντικότερη διοργάνωση εύρεσης εργασίας που φέρνει κοντά επιχειρήσεις και υποψήφιους εργαζόμενους.

Η ανακοίνωση:

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) σας προσκαλεί στην εκδήλωση «Ημέρα Καριέρας», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, στο Αγρίνιο.

Πρόκειται για τη σημαντικότερη διοργάνωση εύρεσης εργασίας που φέρνει κοντά επιχειρήσεις και υποψήφιους εργαζόμενους. Στόχος της είναι η στήριξη της απασχόλησης, η ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη των δυνατοτήτων που προσφέρει η ελληνική αγορά εργασίας.

Περισσότερες από 33 επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας θα συμμετέχουν στην εκδήλωση της ΔΥΠΑ, αναζητώντας προσωπικό για περισσότερες από 1.000 διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο Υφυπουργός Εργασίας και μΚοινωνικής Ασφάλισης, Κώστας Καραγκούνης, ο οποίος μαζί με την Διοικήτριατης ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, θα παραχωρήσουν δηλώσεις στους εκπροσώπους του Τύπου στις 11:00.

Info: «Ημέρα Καριέρας» από τις 10:00 έως τις 18:00, στη Δημοτική Αγορά Αγρινίου (Σκαλτσοδήμου 9, Αγρίνιο, Τ.Κ. 30131).