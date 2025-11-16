«Αυτό που γεννιέται και πεθαίνει στο φως»: Γρ. Πανταζής και Α. Κούκος μιλούν για την παράσταση στο Αγρίνιο

«Όταν συναντηθούμε πάλι θάμαστε οι ίδιοι;» (Γ. Ρίτσος, Ερωτικά). Απαντήσεις σε αυτό και πολλά ακόμα ερωτήματα σε σχέση με τον έρωτα, «Αυτό που γεννιέται και πεθαίνει στο φως» θα επιχειρήσει να δώσει η θεατρική ομάδα «Volya» (μτφρ. ελευθερία) στο «Μικρό Θέατρο» Αγρινίου με οδηγό την ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, το βράδυ της Κυριακής (16.11.25, 19:00).

Ο Γρηγόρης Πανταζής, με καταγωγή από το Αγρίνιο, που έκανε τα πρώτα του βήματα στην υποκριτική στο «Μικρό Θέατρο» με την Κατερίνα Καραδήμα να στηρίζει το εγχείρημα για την εισαγωγή του στη Δραματική Σχολή και ο Άγγελος Κούκος, μίλησαν στο Δυτικά «FM 92,8» . Και οι δυο τους, με δάσκαλο τον αξέχαστο Δημήτρη Ήμελλο ήρθαν σε επαφή με την καταλυτική επίδραση τη ποίησης στη συνεχή «άσκηση» του ηθοποιού και την αξιοποίησή της ως αιτία για να γεννηθούν πρωτότυπες ιδέες που παίρνουν σάρκα και οστά στο θεατρικό σανίδι.

«Αυτό που γεννιέται και πεθαίνει στο φως», σε σκηνοθεσία Ζωής Σιγαλού, περιλαμβάνει «θραύσματα» από την Εαρινή Συμφωνία και τα Ερωτικά του Γιάννη Ρίτσου, με έμφαση στην αναζήτηση του έρωτα, την απώλεια και την ανθρώπινη ανάγκη για σύνδεση.

Η ποίηση είναι, κατά βάση, λαϊκό μέσο έκφρασης σημείωσε ο Γρηγόρης Πανταζής, μιλώντας στη Φόνη Γερμενή, καλώντας το κοινό να παρακολουθήσει την παράσταση, έχοντας κατά νου ότι το συγκεκριμένο λογοτεχνικό είδος που αξιοποιείται για θεατρικούς λόγους δεν απευθύνεται σε μια «ελίτ» που έχει το προνόμιο να την κατανοεί, όπως εσφαλμένα κάποιοι νομίζουν.

Στη διάρκεια της κουβέντας, επισημάνθηκε η διαχρονική επίδραση του έργου του Ρίτσου (έφυγε από τη ζωή στις 11 Νοεμβρίου 1990) αλλά και το γεγονός ότι ο έρωτας μπορεί να αλλάζει τρόπους με τους οποίους εκφράζεται, με το πέρασμα των χρόνων, όπως σημείωσε ο Άγγελος Κούκος αλλά δεν παύει, να γεννιέται, να βιώνεται και να πεθαίνει με ένα αέναο μοτίβο, συνεχίζοντας να αποτελεί κινητήρια δύναμη στη ζωή των ανθρώπων.

Ακούστε ολόκληρη τη συνέντευξη των Γρηγόρη Πανταζή και Άγγελου Κούκου στο Δυτικά FM 92,8:

Φ. ΓΕΡ.