Αυτή είναι η αθλήτρια που εμπλέκεται στη μεγάλη εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες

Σαν κεραυνός έπεσε η είδηση ότι πασίγνωση πρώην αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής με σπουδαίες διακρίσεις είχε εμπλοκή στο κύκλωμα με απάτες κατά πολιτών με τη συμμετοχή Ρομά, παριστάνοντας τους υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ.

Η αθλήτρια που είχε επικουρικό ρόλο στο κύκλωμα με τις απάτες κατά το παρελθόν κατακτήσει πολλά μετάλλια στην καριέρα της.

Εκπροσώπησε μάλιστα την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 και του Πεκίνου 2008, ενώ συμμετείχε σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Στα μέσα της πρώτης δεκαετίας του 2000 ήταν πρώτο όνομα στη χώρα μας στην ενόργανη γυμναστική. Μικροκαμωμένη μάγευε με τις επιδόσεις της στο άθλημα.

Στην ίδια σπείρα εμπλέκεται και ο αδελφός της 37χρονης αθλήτριας ο οποίος μάλιστα έχει αναγνωριστεί από θύμα του και κατηγορείται πως άρπαξε τιμαλφή από σπίτι. Όσον αφορά την δράση της αθλήτριας στο κύκλωμα απάτης, φέρεται πως είχε υποστηρικτικό ρόλο, βοηθούσε τον αδελφό της και συμμετείχε στη νομιμοποίηση των εσόδων.

Να σημειωθεί ότι η 37χρονη ήταν μεταξύ αθλητριών που το 2021 κατήγγειλαν προπονητές που είχαν κατά τη διάρκεια της καριέρα τους για κακομεταχείρτηση και σωματική βία.

Το όνομά της περιλαμβάνεται μεταξύ των 45 που έχουν συλληφθεί ως μέλη κυκλώματος που έκαναν τηλεφωνικές απάτες αποκομίζοντας από τα θύματά τους από μερικές εκατοντάδες έως και χιλιάδες ευρώ.

Το κύκλωμα εμπλέκεται σε 1.089 περιπτώσεις απατών με το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης να αγγίζει τα 7.600.000 ευρώ. Να σημειωθεί ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται 96 εμπλεκόμενοι.

