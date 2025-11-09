Κυριακή, 9 Νοεμβρίου, 2025
Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Πρόταση γάμου στον τερματισμό των 10 χλμ. στο Παναθηναϊκό Στάδιο

Είπε το «ναι», φορώντας το απαραίτητο για την περίσταση μονόπετρο και χαρίζοντας μια αγκαλιά στον καλό της

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Η Τουρκάλα δρομέας Νουρ Εϊγκούν, τερματίζοντας τον αγώνα των 10 χλμ. στο Παναθηναϊκό Στάδιο με χρόνο 48 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας ξεχωριστής στιγμής, καθώς ο σύντροφός της την περίμενε στη γραμμή του τερματισμού και της έκανε πρόταση γάμου!

Το γεγονός προσέθεσε μια νότα ρομαντισμού και έκπληξης στον μαραθώνιο, αποδεικνύοντας ότι η μεγαλύτερη γιορτή του δρομικού αθλητισμού στην Ελλάδα κρύβει απρόσμενες και αξέχαστες εμπειρίες πέρα από τον αγωνιστικό ενθουσιασμό.

Δείτε το βίντεο:

eleftherostypos.gr

 

