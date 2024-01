Στην επιστροφή των παιχνιδιών Ανατολής-Δύσης επιστρέφει το NBA, καθώς ανακοίνωσε τις εμφανίσεις των δυο ομάδων επαναφέροντας χρώματα του παρελθόντος.

To ΝΒΑ έβγαλε στη δημοσιότητα τις εμφανίσεις που θα φορέσουν οι αστέρες του πρωταθλήματος στο All Star Game στην Ιντιανάπολις, φέρνοντας μνήμες από το παρελθόν. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ως μέλος της Ανατολής, όπως λένε πηγές από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, θα φορέσει την μπλε, με αυτές να είναι το παραδοσιακό χρώμα της ομάδας. Αντίστοιχα η Δύση θα φορέσει τις κόκκινες, έχοντας παίκτες όπως είναι ο Λεμπρόν Τζέιμς, ο Στέφεν Κάρι και ο Κέβιν Ντουράντ.//ΓΡ.

First look at the 2024 NBA All-Star jerseys pic.twitter.com/6SDggTq9ju

— Nice Kicks (@nicekicks) January 12, 2024