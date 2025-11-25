Αυτά τα Χριστούγεννα κάνε δώρο ένα βιβλίο από συγγραφείς του Αγρινίου, οι οποίοι αποδεικνύουν με το έργο τους, ότι το Αγρίνιο είναι ένας ενεργός πυρήνας πολιτισμού, λογοτεχνικής παραγωγής και καλλιτεχνικής έκφρασης.

Καθώς η πόλη μπαίνει σε εορταστικό ρυθμό και το Αγρίνιο φωτίζεται, οι γιορτές φέρνουν μαζί τους την ανάγκη για δώρα με ουσία και προσωπικό χαρακτήρα. Ανάμεσα στις αμέτρητες επιλογές, αδιαμφισβήτητα,ένα δώρο διατηρεί πάντα τη διαχρονική του αξία: το βιβλίο.

Και όταν αυτό το βιβλίο έχει γραφτεί από έναν άνθρωπο του τόπου μας, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Το 2025 υπήρξε ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά για τους Αγρινιώτες συγγραφείς. Με νέες εκδόσεις, συμμετοχές σε ανθολογίες και έργα που συνομιλούν με την ιστορία, την καθημερινότητα, τα βιώματα και την φαντασία, οι δημιουργοί της πόλης συνεχίζουν να αποδεικνύουν ότι το Αγρίνιο δεν είναι απλώς ένας γεωγραφικός τόπος. Είναι ένας ενεργός πυρήνας πολιτισμού, λογοτεχνικής παραγωγής και καλλιτεχνικής έκφρασης.

Κάθε φετινό βιβλίο που κυκλοφόρησε κουβαλά ένα κομμάτι της ταυτότητας του τόπου: την αλήθεια της αφήγησης, το πάθος των ανθρώπων του, την αίσθηση ότι ακόμη και η πιο μικρή λέξη μπορεί να αφήσει βαθύ αποτύπωμα. Σε μια εποχή όπου η γρήγορη πληροφορία συχνά αντικαθιστά τον ουσιαστικό λόγο, η επιλογή ενός βιβλίου ως δώρο γίνεται πράξη φροντίδας και πολιτιστικής στήριξης.

Φέτος τα Χριστούγεννα,τα βιβλιοπωλεία του Αγρινίου μπορούν να αποτελέσουν ζωντανά σημεία συνάντησης αναγνωστών και δημιουργών. Αναζητώντας τα έργα των τοπικών συγγραφέων, γνωρίζουμε νέες φωνές, στηρίζουμε την λογοτεχνική προσπάθεια της πόλης και ταυτόχρονα προσφέρουμε δώρα με περιεχόμενο και αξία.

Γιατί κάθε βιβλίο είναι ένας καθρέφτης του κόσμου – και τα βιβλία των δικών μας δημιουργών αντανακλούν το πνεύμα, την ιστορία και τη ζωντάνια του Αγρινίου. Καλά Χριστούγεννα και καλές αναγνώσεις.

«Τρία Πρόσωπα κι άλλα Διηγαίματα»

Στέλιος Φούντας

Η πρώτη συλλογή διηγημάτων του Στέλιου Φούντα, «Διηγαίματα», σφύζει από ζωή, Mνοσταλγία και προσωπικά βιώματα, ριζωμένα στα ξηρομερίτικα χώματα και τη βιοπάλη των ανθρώπων της περιοχής.

Οι ιστορίες του μεταφέρουν τις μυρωδιές, τις εικόνες και τους ήχους της μικρής πόλης, των καπνοχώραφων, της λίμνης Αμβρακίας, αλλά και τις παιδικές αναμνήσεις, Mτα όνειρα και τους αγώνες για μια καλύτερη ζωή στη μεγαλούπολη.

Με ζωντανή γλώσσα, πηγαίο χιούμορ, παρατηρητικότητα και στοχασμούς, ο Φούντας κλείνει κάθε αφήγημα με «κολοφώνες» σοφίας και χαράς, συνδυάζοντας νοσταλγία, χιούμορ και συγκίνηση.

Η συλλογή λειτουργεί σαν ένα λογοτεχνικό «πέλαο», όπου οι μικρές ιστορίες γίνονται λιμνούλες που ενώνονται σε ένα ολοκληρωμένο, ζωντανό και συγκινητικό τοπίο.

Ο ρακοσυλλέκτης της αγάπης.

Μαρία Γρηγοροπούλου

Τις παγωμένες νύχτες του χειμώνα, ο Μπάρναμπι ,ο ρακοσυλλέκτης της αγάπης, και ο γάτος-βοηθός του, ο Μορτζ, γυρίζουν στις γειτονιές μαζεύοντας την αγάπη που οι άνθρωποι άφησαν να χαθεί. Ένα ζευγάρι που απομακρύνθηκε, ένας παραμελημένος σκύλος, ένας ηλικιωμένος πατέρας που ξεχάστηκε.

Μπορεί η αγάπη να ξαναζωντανέψει; Να συγχωρήσει και να γιατρέψει πληγές; Η αποστολή τους είναι δύσκολη, αλλά όχι αδύνατη ,γιατί η αγάπη, ακόμη και όταν χαθεί, μπορεί πάντα να ξαναβρεθεί.

«Σαράντα εννέα ιστορίες: Κάνε μία αμαρτία»

Αρχοντούλα Αλεξανδροπούλου

Συμμετοχή των βραβευμένων διηγημάτων της: «Ο Χρόνος είναι Χρήμα», όταν ένας συγγραφέας πληρώνει τη βοηθό του σε «λεπτά» – Συλλογή ΚΑΘΕ ΛΕΠΤΟ ΜΕΤΡΑΕΙ (Εκδόσεις Βιβλιοπηγή 2025, διηγήματα για την αξία του χρόνου) και «Ο Αναμάρτητος», ένα διήγημα για την υποκρισία στη συλλογή ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΑΜΑΡΤΙΑ (Σειρά ΣΥΝΕΥΡΕΣΕΙΣ, Εκδόσεις Λογότυπο, 2025 – κάθε διήγημα εμπνευσμένο από μία αμαρτία!). Επίσης συμμετέχει στην Ανθολογία ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΙΧ (Έδεσσα 2025) των βραβευθέντων του Διαγωνισμού των Βιβλιόφιλων ‘Έδεσσας με το διήγημα «Ο Άνεμος και τα Γεμιστά» και στην ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟΥ (Διαγωνισμός ΕΛΚ, 56 ποιητές, όσες και οι κοινότητες του Πενταδάκτυλου, 2025) με το ποίημα «Ελεύθερος Δεσμώτης».

«Ακτινογραφώντας τον σύγχρονο κόσμο»

Πόπη Ντόβα – Μπαζάκα

Ένα δοκίμιο κοινωνικού και φιλοσοφικού χαρακτήρα που επιχειρεί να φωτίσει πτυχές της σύγχρονης ζωής και να δώσει στον αναγνώστη ερεθίσματα για κριτική σκέψη. Με θεματολογία που αγγίζει τα βασικά ζητήματα της εποχής μας, το βιβλίο λειτουργεί σαν καθρέφτης: μας καλεί να δούμε τον εαυτό μας μέσα στον κόσμο, να αναρωτηθούμε για τις επιλογές μας και να αναζητήσουμε μια πιο συνειδητή στάση ζωής. Το βιλίο διακινείται από την συγγραφέα.

«Γράμμα στον Άγιο Βασίλη»

Ευτυχία Πατσιαλού

Χριστουγεννιάτικο θεατρικό βιβλίο για παιδιά και νέους, της Αγρινιώτισσας βραβευμένης συγγραφέως Ευτυχίας Πατσιαλού. Περιλαμβάνει διαλόγους, ποιήματα, σκηνοθετικές οδηγίες και μουσικές του Κωνσταντίνου Σαμψών, κατάλληλες για

θεατρική παράσταση. Η εικονογράφηση είναι του Νικόλα Στεφαδούρου και το βιβλίο συνοδεύεται από δημιουργικές δραστηριότητες. Η ιστορία του μικρού Γιώργου αγγίζει την αξία των αληθινών επιθυμιών και την ουσία των Χριστουγέννων. Διαθέσιμο σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία του Αγρινίου.

«Εντολή Άνωθεν»

Γιώργος Κατσιπάνος

Ένα σφιχτοδεμένο αστυνομικό μυθιστόρημα όπου ο υπαστυνόμος Γιώργος Χαριτόπουλος βρίσκεται μπροστά σε μια υπόθεση που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Σκιώδεις παρεμβάσεις, «γραμμές» από ψηλά και αθέατα κέντρα αποφάσεων μετατρέπουν την έρευνα σε έναν λαβύρινθο, όπου η αλήθεια δεν είναι ποτέ δεδομένη. Με ρεαλισμό, δυναμικό ρυθμό και κοινωνικές αιχμές, ο Γιώργος Κατσιπάνος παρουσιάζει μια ιστορία που αποκαλύπτει τι συμβαίνει όταν οι πιέσεις δεν έρχονται από τον δρόμο, αλλά από τα γραφεία. Ένα αστυνομικό μυθιστόρημα σκληρό, ανθρώπινο και βαθιά επίκαιρο.

«Έκτακτο Παράρτημα»

Βασίλης Κομπορόζος

Συνιστά την έβδομη ποιητική συλλογή του Βασιλείου Κομπορόζου, καθηγητή Αγγλικών, μεταφραστή και λογοτέχνη. Το ομώνυμο ποίημα (με προηγούμενη τίτλο Πολεμικό Ανακοινωθέν) έλαβε το Β' βραβείο στον 43ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών.

«ΔΕΜΦΙΣ»

Κ.Παπαθανασίου

Αστυνομικό – ιστορικό θρίλερ με επίκεντρο την Αιτωλοακαρνανία

Αύγουστος 1938: ο Ιταλός αρχαιολόγος Αλεσάντρο Φιλέρι φτάνει στη Δέμφιδα της Αιτωλοακαρνανίας αναζητώντας τον τάφο του βασιλιά Σαλύνθιου και το μυστηριώδες ετρουσκικό αγαλματίδιο με το χρυσό ελάφι.

Αύγουστος 1982: ένα αεροπορικό δυστύχημα και τρεις δολοφονίες —Υπουργού Πολιτισμού, ανώτατου δικαστικού και Αμερικανού μεγιστάνα— συνδέονται με προκηρύξεις που φέρουν μόνο αριθμούς. Ο Αστυνόμος Άρης Κωστής αναλαμβάνει μια υπόθεση γεμάτη αινίγματα.

Από την Τεργέστη και τη Ρώμη μέχρι την Πάτρα, το Αγρίνιο και τη Νέα Υόρκη, οι ήρωες ακολουθούν ένα μονοπάτι που ενώνει παρελθόν και παρόν, καθήκον και επιθυμία, αναζητώντας τη λύση ενός σκοτεινού ιστορικού γρίφου.

«Η ελαφίνα»

Παντολέων Φλωρόπουλος

Είναι το τρίτο παραμύθι της Σειράς “Αιτωλικά Παραμύθια”, μετά “το μαγικό χτενάκι” (2023) και την “πεντάμορφη” (2024), τρία μέχρι στιγμής και άγνωστα στους λαογράφους αρχαία Αιτωλικά παραμύθια διασκευασμένα σε παραμυθικές νουβέλες.

Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για διασκευή, αλλά για επανεγγραφή της παλιάς λαϊκής αφήγησης στον σύγχρονο κόσμο, μεταφορά δηλαδή της προφορικής αφήγησης στους γραπτούς γλωσσικούς κώδικες, με άθικτο βεβαίως τον πυρήνα της εσωτερικής σοφίας των αρχαίων δασκάλων που επινόησαν αυτά τα συμβολικά διαχρονικά (ίσον αθάνατα) παραμύθια.

Αποκλειστική διάθεση: Εφημερίδα “Αναγγελία”, Θ. Γρίβα 3, στον πεζόδρομο.

E-mail του συγγραφέα για επικοινωνία: pantoleonflo@gmail.com

Και τα σημάδια που είναι ;

Σωζία Κοσμά

Η «αόρατη βία» της ψυχολογικής κακοποίησης δεν αφήνει σημάδια στο σώμα, αλλά βαθιά τραύματα στην ψυχή. Το θύμα βιώνει μοναξιά, αμφισβήτηση και συνεχή υποτίμηση που οδηγεί σε άγχος και κατάθλιψη. Μέσα από τη σχέση της Ε. με τον Β., το βιβλίο φωτίζει πώς λειτουργεί ο θύτης, πώς εγκλωβίζεται το θύμα και πώς συχνά η κοινωνία σιωπά. Ο Β., με ναρκισσιστικάστοιχεία και κοινωνικό κύρος, χειρίζεται και πιέζει την ευάλωτη Ε., η οποία όμως βρίσκει τελικά τη δύναμη να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να αλλάξει τη ζωή της.

10 +1 Χριστουγεννιάτικες ιστορίες

Συμμετοχή Βησσαρίας Ζορμπά -Ραμμοπούλου

Υπάρχει καλύτερο -και για καλό σκοπό- χριστουγεννιάτικο δώρο; 10+1 συγγραφείς και 10 εικονογράφοι προσφέρθηκαν να δημιουργηθεί αυτό το βιβλίο με την φροντίδα της Ελληνοεκδοτικής και την επιστημονική επιμέλεια της πανεπιστημιακού, κυρίας Τασούλας Τσιλιμένη. Σημαντική «λεπτομέρεια»: Μέρος των εσόδων πώλησης του βιβλίου θα διατεθεί για την ενίσχυση του συλλόγου « Οι φίλου του Μουσείου Παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας».

«Με βελόνα και κλωστή»

Σταυρούλα Κάτσου – Καντάνη

Ένα χριστουγεννιάτικο αφήγημα σε μορφή ημερολογίου, της πολυβραβευμένης Αγρινιώτισσας Σταυρούλας Κάτσου – Καντάνη, κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Άθως και έρχεται να φωτίσει τις γιορτινές ημέρες. Με τις υπέροχες, εκφραστικές εικόνες της Νίκης Λεωνίδου, το βιβλίο μεταφέρει μικρούς και μεγάλους στο θαύμα της αγάπης και αναδεικνύει διαχρονικές αξίες.

Η ζεστή, εμπνευσμένη γραφή της συγγραφέως αγγίζει τις αγωνίες της σύγχρονης οικογένειας και προσφέρει συγκίνηση, ελπίδα και πνευματική ανάταση. Ένα πραγματικό στολίδι των Χριστουγέννων, ιδανικό για παιδιά, για σχολικές αίθουσες και ως δώρο που μοιράζει φως και αγάπη.

«Τα όνειρα ταξιδεύουν νύχτα»

Κατερίνα Λιβιτσάνου – Ντάνου

Τα όνειρα ταξιδεύουν τη νύχτα, φέρνοντας δύναμη, ελπίδα και συντροφιά σε όσους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν στόχους και να μοιραστούν στιγμές με τους άλλους. Η νύχτα μας επιτρέπει να ονειρευτούμε, να θυμηθούμε αγαπημένους που έφυγαν και να γεμίσουμε δυνάμεις για την επόμενη μέρα, όταν η πραγματικότητα θα μας καλεί ξανά.

Το βιβλίο σκιαγραφεί τη ζωή ενός λαού: ανθρώπους κάθε ηλικίας, κοινωνικής τάξης και χαρακτήρα, προβληματισμένους ή ερωτευμένους, εργαζόμενους ή ανέργους, θρησκευόμενους και άθεους. Όλοι προσπαθούν να βρουν νόημα και προορισμό στη ζωή, χρησιμοποιώντας τα μέσα που διαθέτουν.

Επιμέλεια αφιερώματος : Μαρία. Λ. Γρηγοροπούλου- Στέλιος Φούντας