Αυτά είναι τα αιτήματα των αγροτών: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις παρά την έκκληση της κυβέρνησης για διάλογο με ανοιχτούς τους δρόμους

Σε περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες, οι οποίοι αποφάσισαν να μην προσέλθουν στη συνάντηση της Δευτέρας με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως προέκυψε από την πανελλαδική σύσκεψη εκπροσώπων 57 μπλόκων που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (13/12).

Σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη, οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα συμμετάσχουν σε διάλογο, εάν προηγουμένως δεν λάβουν σαφείς απαντήσεις στα αιτήματα τους.

Παράλληλα, ετοιμάζονται να δώσουν τη λίστα των αιτημάτων τους στην κυβέρνηση κάτι που σύμφωνα με πληροφορίες θα κάνουν αύριο το πρωί.

Η λίστα των αιτημάτων «καθαρογράφεται» και σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής περιλαμβάνει και τα εξής:

• Παραγραφή διώξεων από τη Βουλή

• Καταβολή των χρωστούμενων χρημάτων

• Κατώτερες εγγυημένες τιμές

• Ρεύμα στα 7 λεπτά

• Αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα

• Να εξυγιανθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

• Να μοιραστούν τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους πραγματικούς δικαιούχους.

