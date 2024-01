Αυστρία: Εξαφανισμένος πίνακας του Γκούσταβ Κλιμτ θα πουληθεί σε δημοπρασία – Ως 50 εκατ. ευρώ η αξία του

Πίνακας επί χρόνια χαμένος , με την υπογραφή του διασημότερου Αυστριακού ζωγράφου, Γκούσταβ Κλιμτ, ξαναβρέθηκε πρόσφατα σε μια ιδιωτική συλλογή και θα πουληθεί σε δημοπρασία στις 24 Απριλίου.

Το «Πορτρέτο της δεσποινίδας Λίζερ» του 1917, ένα από τα τελευταία έργα του ζωγράφου, φιλοτεχνήθηκε κατά παραγγελία μιας πλούσιας εβραϊκής οικογένειας. Η πρώτη γνωστή ιδιοκτήτρια του πίνακα πέθανε το 1943, έγκλειστη σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Σήμερα ο καλοδιατηρημένος πίνακας παρουσιάστηκε στο κοινό στη Βιέννη.

«Δεν ξέρω πότε και πού αγοράστηκε και μεταπωλήθηκε», είπε ειδικός ανακεφαλιώνοντας ότι οι σημερινοί ιδιοκτήτες το κληρονόμησαν από μακρινούς συγγενείς πριν από περίπου δύο χρόνια, και πριν από αυτό είχε περάσει από πολλές γενιές. Βρισκόταν στο σαλόνι μιας βίλας κοντά στη Βιέννη από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 περίπου.

