Αυστραλία: Πατέρας με τους πέντε γιους του κάηκαν ζωντανοί μετά από φωτιά – Σώθηκε μόνο η μητέρα

Η σύζυγος του άνδρα και μητέρα των αγοριών ξέφυγε σώα από την φωτιά στο σπίτι στο Ράσελ Άιλαντ, μια μικρή κοινότητα περίπου 60 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας, δήλωσε ο αξιωματούχος της αστυνομίας Ματ Κέλι.

«Αυτή τη στιγμή είναι συναισθηματικά τρομερά συγκλονισμένη», είπε ο Κέλι στους δημοσιογράφους στη γειτονική πόλη Ρέντλαντ Μπέι, προσθέτοντας πως «η γυναίκα έχασε ολόκληρη την οικογένειά της».

«Είναι αληθινά τραγικό. Αυτά είναι αγόρια που θα μπορούσαν να γίνουν άνδρες στο μέλλον και ένας άνδρας έχασε κι αυτός τη ζωή του», δήλωσε.

