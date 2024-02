Αυστραλία: Εγκλωβισμένα επί ένα μήνα ζώα που θα μεταφέρονταν στο Ισραήλ – “Απαγορευτικό” στο πλοίο MV Bahijah λόγω των Χούθι

H αυστραλιανή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι αρνήθηκε αίτημα κτηνοτρόφου – εξαγωγέα να στείλει ένα πλοίο που μεταφέρει περίπου 14.000 πρόβατα και 1.500 βοοειδή στο Ισραήλ μέσω του περίπλου της Αφρικής, μια διαδρομή που θα διαρκέσει ένα μήνα. Το πλοίο MV Bahijah απέπλευσε από την Αυστραλία με προορισμό το Ισραήλ στις 5 Ιανουαρίου, αλλά δεν πραγματοποίησε την προγραμματισμένη του πορεία μέσω της Ερυθράς Θάλασσας εξαιτίας της απειλής των Χούθι της Υεμένης και κλήθηκε από την αυστραλιανή κυβέρνηση να επιστρέψει και να αγκυροβολήσει στα δυτικά των ακτών της χώρας.

Australia’s live export regulator has just announced that it has REJECTED an application to re-export thousands of sheep & cattle trapped on MV Bahijah after a month at sea.

This is not a ‘win’ but a reprieve.

But for now, we take a breath & we work on next steps. Stay tuned. pic.twitter.com/eLZI7h1U80

— Animals Australia (@AnimalsAus) February 5, 2024