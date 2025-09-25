Αυστηρές ποινές πλέον για πεταμένα ογκώδη απορρίμματα

Αυστηρές ποινές για πεταμένα ογκώδη απορρίμματα δίπλα στους κάδους, καθώς τιμωρείται πλέον με φυλάκιση ή χρηματική ποινή σύμφωνα με τη νέα νομοθετική ρύθμιση για την προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής.

Η εγκατάλειψη ογκωδών αστικών απορριμμάτων σε δημόσιο χώρο συνιστά υποβάθμιση του περιβάλλοντος και τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή και χρηματική ποινή. Αυτό αναφέρεται σε νέα νομοθετική διάταξη που πέρασε πρόσφατα από τη βουλή και έχει ήδη δημοσιευτεί στο ΦΕΚ.

Στόχος της ρύθμισης είναι να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, μέσω της θέσπισης ειδικού αξιοποίνου, η ανεύθυνη και κοινωνικά επιζήμια συμπεριφορά, που συνίσταται στην εγκατάλειψη ογκωδών αστικών απορριμμάτων και αφορά κυρίως αντικείμενα αστικής χρήσης που απορρίπτονται εκτός των κάδων λόγω όγκου, όπως παλαιά έπιπλα, στρώματα, οικιακές συσκευές, οικοδομικά υλικά, υπόλοιπα καθαρισμών κήπων, σε δημόσιους χώρους (πεζοδρόμια, δρόμους, πλατείες κ.λπ.).

Η συμπεριφορά αυτή υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών, παρεμποδίζει τηνελευθερία κίνησής τους και διακινδυνεύει την υγεία τους, επισημαίνεται ακόμη στην αιτιολογική έκθεση και υπογραμμίζεται ότι για τα συγκεκριμένα αντικείμενα προβλέπεται ειδική διαδικασία αποκομιδής, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Έτσι εικόνες σαν και αυτή που βλέπουμε συχνά – πυκνά στο Αγρίνιο, αλλά σχεδόν και σε όλες τις πόλεις της χώρας, πλέον θα έχουν και ποινική αντιμετώπιση. Μένει να δούμε αν θα αποδώσει και αν αλλάζει η κακή νοοτροπία ορισμένων.

Ωστόσο νομίζουμε ότι υπάρχει ένα κενό στο νόμο. Πως θα τεκμαίρεται π.χ. το παλιόστρώμα που βρίσκεται πεταμένο δίπλα από το κάδο, ποιος το πέταξε; Μόνο αν ο ασυνείδητος πιαστεί επ’ αυτοφώρω…;;;

Εφημερίδα «Συνείδηση»