Αύριο στο Μεσολόγγι το τελευταίο αντίο στον καμεραμάν του ΑΝΤ1 Πάτρας, Γιώργο Παυλάκη

Το τελευταίο αντίο θα πουν αύριο στο Μεσολόγγι, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες στον εικονολήπτη του ANT1 Πάτρας & Δυτικής Ελλάδας, Γιώργο Παυλάκη.

Ο γνωστός κάμεραμαν έφυγε αιφνίδια από τη ζωή χθες Τετάρτη ενώ βρισκόταν σε ρεπορτάζ, για την λειψυδρία στη λίμνη του Μόρνου, μαζί με τον πατρινό δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Φλαμή.

Άφησε την τελευταία του πνοή στο κέντρο υγείας στο Λιδωρίκι, προδομένος από την καρδιά του προκαλώντας σοκ σε συγγενείς και συναδέλφους.

Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή στις 10 το πρωί από τον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα στο Μεσολόγγι, από όπου και καταγόταν.

