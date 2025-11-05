Αυγενάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Kαταθέτω ως μάρτυρας, όχι ως κατηγορούμενος – Ζιγκ-ζαγκ οι απαντήσεις Σημανδράκου»

«Ως μάρτυρας και όχι ως κατηγορούμενος» δήλωσε ότι καταθέτει ο Λευτέρης Αυγενάκης, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕμ καταλογίζοντας στον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού, Ευάγγελο Σημανδράκο «άρνηση συνεργασίας».

«Καμία συνομιλία δική μου ή του κ. Βορίδη, κανένα αποδεικτικό στοιχείο και καμία αξιολόγηση για έκνομη ενέργεια μου δεν υπάρχει στην δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελία που διαβίβασε, χωρίς αξιολόγηση, στη Βουλή» σημείωσε στην κατάθεσή του.

Μάλιστα, δήλωσε «απολύτως δικαιωμένος για όσα έπραξε ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης» απορρίπτοντας τις κατηγορίες εναντίον του, ενώ έκανε λόγο για «πολιτική σπέκουλα που πέφτει στο κενό» και για «εργαλειοποίηση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ», τονίζοντας ότι ουδέποτε άσκησε πίεση ή ζήτησε αποδέσμευση κανενός ΑΦΜ.

Απέρριψε, δε, τις κατηγορίες του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελου Σημανδράκου και υπεραμύνθηκε της απόφασης του να τον απομακρύνει από τον Οργανισμό, καταλογίζοντας του «άρνηση συνεργασίας να προχωρήσει ο έλεγχος των δεσμευμένων ΑΦΜ κρατώντας ομήρους χιλιάδες αγρότες», αλλά και «προβληματικές πληρωμές τον Ιούνιο και τον Οκτώβρη του 2023».

Απαντώντας σε ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη ο κ. Αυγενάκης, ανέφερε ότι «η απομάκρυνση Σημανδράκου ζητήθηκε για 9 σοβαρούς λόγους», αναφέροντας μεταξύ αυτών, «τις προβληματικές πληρωμές που έγιναν το 2023 σε δεσμευμένα ΑΦΜ, την υπογραφή των συμβάσεων με τεχνικούς συμβούλους, χωρίς σαφή παραδοτέα την άρνηση του να δώσει στοιχεία στο σώμα ορκωτών λογιστών με κίνδυνο την άρση διαπίστευσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, την προβληματική συνεργασία του με κεντρικούς παράγοντες του Οργανισμού σαμποτάροντας τους».

«Δεν υπήρχε καμία αναδιάρθρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να λειτουργεί με διαφάνεια αποτελεσματικά και εύρυθμα. Εντόπισα θεσμικά και διοικητικά προβλήματα και λειτούργησα αυστηρά γιατί έβλεπα το πρόβλημα να έρχεται», σημείωσε ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τις απαντήσεις του «ζίγκ-ζαγκ, χωρίς καμία σοβαρή, στιβαρή και στοιχειοθετημένη απάντηση» στα όσα κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή ο κ. Σημανδράκος εναντίον του, τονίζοντας ότι «ουδέποτε πίεσα ή ασχολήθηκα για τα δεσμευμένα ΑΦΜ».

«Απολύτως κανένα ΑΦΜ δεν ζήτησα να πληρωθεί. Ποτέ δεν έστειλα καμία γραπτή πίεση ή έγγραφο για αποδέσμευση κανενός ΑΦΜ. Η εντολή μου ως υπουργός ήταν μόνο η μεταφορά αιτημάτων πολιτών που με επιστολές τους ζητούσαν να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι Είναι άλλο να μεταφέρεις ένα αίτημα και ένα παράπονο πολίτη και άλλο να πιέσεις για να παρανομήσει η διοίκηση του Οργανισμού. Ούτε από μένα, ούτε από τους συνεργάτες μου υπήρξε ποτέ τέτοια έκνομη συμπεριφορά στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χιλιάδες αγρότες δεν μπορούσαν να ενημερωθούν γιατί δεν καταβάλλονταν οι πληρωμές. Δυσκολεύονταν να ενημερωθούν για τους λόγους των δεσμευμένων τους ΑΦΜ, γιατί υπήρχαν «μαύρες οθόνες» επί Σημανδράκου», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Άνθρακας ο θησαυρός. Εγώ ζήτησα να ενημερωθεί ο πολίτης. Ήταν απόλυτη υποχρέωση μου να ενημερωθεί γιατί δεν καταβλήθηκαν οι ενισχύσεις του 2022 και τίποτα παραπάνω. Δεν υπάρχει ίχνος στοιχείου για έκνομη πράξη μου.

Από τον κ. Σημανδράκο, δεν είχα καμία επίσημη ενημέρωση για τα δεσμευμένα ΑΦΜ. Καμία απολύτως αναφορά. Έχω γίνει δέκτης παραπόνων, σχεδόν από όλα τα κόμματα, μετά την πληρωμή το 2023 για το 2022, γιατί δεν έγιναν σωστές πληρωμές. Δεν προχώρησε ως όφειλε τους ελέγχους, κρατώντας χιλιάδες αγρότες σε ομηρία. Εγώ ενημερώθηκα πρώτη φορά από τον κ. Μπαμπασίδη όταν ανέλαβε πρόεδρος του Οργανισμού για τα δεσμευμένα ΑΦΜ. Ο ίδιος ο κ. Μπαμπασίδης είχε εισηγηθεί να προχωρήσουν οι έλεγχοι και να αποκατασταθεί το πρόβλημα και τον Μάρτιο του 2024 κατέθεσε συγκεκριμένο νούμερο και μου είπε για τα 16.500 δεσμευμένα ΑΦΜ. Το πρόβλημα με τον κ. Σημανδράκο δεν ήταν προσωπικό. Δεν είχα τίποτα να με χωρίζει».

Πηγή: cnn.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi