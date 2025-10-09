Άξονας Αστακός - Μύτικας: Σοβαρός κίνδυνος για τους οδηγούς από κοπάδια ζώων στη μέση του δρόμου

Τα μάτια τους δεκατέσσερα πρέπει να έχουν οι οδηγοί που κινούνται στο δρόμο Αστακός - Μύτικας στην Αιτωλοακαρνανία για να αποφύγουν κοπάδια ζώων που κάνουν συχνά την εμφάνισή τους.
Στο video που ακολουθεί το ένα ρεύμα κυκλοφορίας έχει καταληφθεί από κατσίκια που απολαμβάνουν τη...φθινοπωρινή τους ραστώνη:

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα ζώα (αιγοπρόβατα, βοοειδή, γουρούνια) δεν επιτηρούνται και δεν είναι λίγα τα τροχαία ατυχήματα που προκαλούνται ιδίως όταν αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες. Βεβαίως, υπάρχουν και οι περιπτώσεις που ενώ κάποιος οδηγεί συνετά, η εμφάνιση ενός ή περισσοτέρων ζώων, είναι τόσο ξαφνική που η έγκαιρη αντίδραση είναι σχεδόν αδύνατη.

Η ανάγκη λήψης μέτρων (όπως πχ. η τοποθέτηση φράκτη) έχει τονιστεί κατ΄ επανάληψη ωστόσο η κατάσταση παραμένει απαράλλακτη επί μακρόν.

