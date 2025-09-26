Αβόρανη Αγρινίου: Βανδάλισαν τον τάφο ιερέα - Κώστας Παπανίκος: «Ντροπή, ας μιλήσει όποιος είδε...»

Τον τάφο του ιερέα Κωνσταντίνου Λαμπράκη βανδάλισαν άγνωστοι, στην Αβόρανη Αγρινίου, 10 μήνες μετά το θάνατο του.

Όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος της Κοινότητας Κώστας Παπανίκος, «χθες βράδυ (25.9.25) άγνωστοι βανδάλισαν το μνημείο του αειμνήστου ιερέα μας παπα Κώστα. Κατέστρεψαν το καντηλάκι και έκλεψαν όλες τις γλάστρες με τα λουλούδια».

Όπως εκτίμησε ο κ. Παπανίκος μιλώντας στο sinidisi.gr ο λόγος που «επιλέχθηκε» ο συγκεκριμένος τάφος ήταν γιατί ήταν ιδιαιτέρως φροντισμένος από την οικογένεια και τα λουλούδια στις μεγάλες γλάστρες τράβηξαν την προσοχή.

Η Αστυνομία έχει ενημερωθεί για το περιστατικό και ο πρόεδρος της Κοινότητας απευθύνει έκκληση αν κάποιος είδε το παραμικρό να ενημερώσει τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου. «Γιατί σίγουρα τους είδε κάποιος άλλος από ψηλά. Ντροπή...!», σχολίασε.

Υπενθυμίζεται ότι ο αείμνηστος ιερέας Κωνσταντίνος Λαμπράκης (φωτ.), πατέρας τεσσάρων παιδιών, που εκοιμήθη τον Νοέμβριο του 2024, είχε γεννηθεί και μεγαλώσει στο Περιστέρι Τριχωνίδος το 1957. Από το 2000 υπηρετούσε στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Νέα Αβόρανη. Διακρινόταν για την ταπείνωση και το ήθος του, την ιεροπρέπεια και τον ιερατικό του ζήλο, καθώς και τους στενούς πνευματικούς δεσμούς με το Περιβόλι της Παναγίας, το Άγιον Όρος.