Αβόρανη Αγρινίου: Έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητό του και κυνηγούσε με μαχαίρι πυροσβέστες

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στην Αβόρανη Αγρίνιου, όταν ένας άνδρας έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητό του και κυνηγούσε με μαχαίρι πυροσβέστες.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 14:30 το μεσημέρι της Δευτέρας (10.11.25), όταν κλήθηκε η Πυροσβεστική σε συμβάν με αυτοκίνητο που καιγόταν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας, στην αυλή του σπιτιού του, έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητό του.

Όταν έφτασε η Πυροσβεστική, ο άνδρας άρχισε να κυνηγά τους πυροσβέστες με μαχαίρι, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή της Αστυνομίας, η οποία συνέλαβε τον άνδρα. Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ ο άνδρας μεταφέρθηκε στην Ψυχιατρική Κλινική της Άρτας, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις.

Η Ασφάλεια Αγρινίου έχει σχηματίσει δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και για απειλές, ενώ ξεχωριστή δικογραφία σχηματίστηκε από την Πυροσβεστική για τον εμπρησμό.

