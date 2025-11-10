Αβόρανη Αγρινίου: Έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητό του και κυνηγούσε με μαχαίρι πυροσβέστες

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στην Αβόρανη Αγρίνιου , όταν ένας άνδρας έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητό του και κυνηγούσε με μαχαίρι πυροσβέστες.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 14:30 το μεσημέρι της Δευτέρας (10.11.25), όταν κλήθηκε η Πυροσβεστική σε συμβάν με αυτοκίνητο που καιγόταν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας, στην αυλή του σπιτιού του, έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητό του.

Όταν έφτασε η Πυροσβεστική, ο άνδρας άρχισε να κυνηγά τους πυροσβέστες με μαχαίρι, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή της Αστυνομίας, η οποία συνέλαβε τον άνδρα. Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ ο άνδρας μεταφέρθηκε στην Ψυχιατρική Κλινική της Άρτας, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις.

Η Ασφάλεια Αγρινίου έχει σχηματίσει δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και για απειλές, ενώ ξεχωριστή δικογραφία σχηματίστηκε από την Πυροσβεστική για τον εμπρησμό.