Ατύχημα για τον Τζο Μπάιντεν: Έπεσε στη σκάλα του Air Force One

Ο 78χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ σκόνταψε στη σκάλα του αεροσκάφους του

Ένα απρόσμενο ατύχημα είχε νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, καθώς σκόνταψε και έπεσε στις σκάλες του προεδρικού αεροσκάφους. Ο 78χρονος Μπάιντεν σκόνταψε διαδοχικά τρεις φορές πριν καταφέρει να ανέβει τελικά τις σκάλες.

Joe Biden just fell 3 times in a row trying to go up the stairs to Air Force One pic.twitter.com/gTUTckUH32

— Caleb Hull (@CalebJHull) March 19, 2021